Együttműködéssel és gyors reagálással a pandémia ellen

Felkészülni a várható, újabb erőfeszítéseket követelő helyzetre. Ennek a célkitűzésnek a szellemében találkozott egymással a bonyhádi járásban tevékenykedő, egészségügyi-szociális-pedagógiai segítő szervezetek, intézmények többsége csütörtökön délután a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.

Szabó Judit Izabella, a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány (KIMMTA) intézményvezető lelkésze közel húsz résztvevőt köszöntött a helyszínen, köztük Filóné Ferencz Ibolyát, a város polgármesterét. Ezt követően Daniné Turcsányi Éva, az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) vezetője részletezte azokat a tennivalókat, melyek révén a pandémiás helyzet kezelése széles körű és távlati intézkedési tervbe ágyazódna. Az EFI és a KIMMTA ebben a folyamatban egyrészt az azonnali összefogásra kíván példát adni, másrészt katalizátor szerepet is vállal ennek az összefogásnak a kiteljesítésében. A két kulcsszó: együttműködés és gyors reagálás.

– Jelenleg egyes szervezetekre a dolgok természetéből adódóan jelentős többletmunka hárul, míg más szervezeteknél fellelhetünk tartalékokat – nyilatkozott lapunknak Daniné Turcsányi Éva. – Egymás segítésével képesek leszünk a feladatokat, így a terheket is arányosabban elosztani. Az ülésen már előrelépés történt több vonatkozásban. Például megállapodtunk abban, hogy tájékoztatjuk a lakosságot arról: különböző problémáikkal hol és mikor érhetnek el bennünket. Hiszen eleve az is fontos, hogy tudjanak rólunk, mert így képesek élni az általunk közösen felajánlott segítséggel. Emellett az elkövetkező időszakban ettől kezdve rendszeresen találkozni fogunk egymással és megbeszéljük az éppen időszerű és mielőbbi kezelésre váró gondokat. Abban is egyetértettünk, hogy a lakosság mentális egészségét mindenképpen erősíteni kell; szociális téren pedig akkor leszünk hatékonyak, ha a családokat sújtó járványügyi problémákat személyre szabottan kezeljük. De minden érvényes járványveszélyen kívüli kihívásokra, vészhelyzetekre is.

Daniné Turcsányi Éva hozzátette: az is cél, hogy a csütörtöki megbeszélés és megállapodás túlmutasson, túlterjeszkedjen a járványveszélyen. Azaz, a közös gondolkodás, valamint egymás és a közösség gyakorlatban is megmutatkozó segítése hosszú távon működjön elismerésre méltó eredménnyel.