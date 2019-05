Együttműködik a minisztérium és Szekszárd a fejlesztések érdekében

Együttműködési megállapodást írt alá ma Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Süli János elmondta, az erőmű bővítés a régió, és annak központja, Szekszárd fejlesztésével is együtt jár.

Paks és Szekszárd között korábban is volt ilyen jellegű megállapodás, ám most komoly kihívást jelent majd az ide érkező plusz munkaerő kiszolgálása. Ez vonatkozik a lakhatásukra, a házastársak munkahelyeinek megteremtésére, a gyerekek iskoláztatására, az egészségügyre, de arra is, hogy a szabadidejüket a megfelelő körülmények között tudják eltölteni. A most aláírt keretszerződés lehetővé teszi tehát, hogy az élet minden területére vonatkozó fejlesztésekben együttműködjön a minisztérium és a város.

Ács Rezső megköszönte a lehetőséget, és elmondta, fontos, hogy helyzetbe tudják hozni a helyi vállalkozókat, szolgáltatókat. Az önkormányzatnak nem titkolt célja, hogy a fiatalokat Szekszárdon tartsa, ide vonzza, a paksi bővítés pedig egzisztenciálisan nagy lehetőséget jelent ennek elérésében.