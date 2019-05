Együttműködnek a fejlesztések érdekében

Együttműködési megállapodást írt alá ma Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Süli János elmondta, az erőmű bővítés a régió, és annak központja, Szekszárd fejlesztésével is együtt jár.

Süli János miniszter felelős a paksi két új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, ezért kereste meg a szekszárdi önkormányzatot. A megállapodás célja, hogy a felek a beruházás időszakában szorosan együttműködjenek, hiszen a lakosságszám várhatóan növekszik, ez pedig új kihívások elé állíthatja a megyeszékhelyet is.

Paks és Szekszárd között korábban volt már korábban is hasonló megegyezés, ám most komoly kihívást jelent majd az ideérkező plusz munkaerő kiszolgálása. Ez vonatkozik a lakhatásukra, a házastársak munkahelyeinek megteremtésére, a gyerekek iskoláztatására, az egészségügyre, de arra is, hogy a szabadidejüket a megfelelő körülmények között tudják eltölteni. A most aláírt keretszerződés sokrétű együttműködést tesz lehetővé. A két fél elsősorban a gazdaság- és térségfejlesztés, a munkahely teremtés, a képzés, az egészségügy, a sport, a kultúra, a szabadidő, a turisztika és a közlekedés és infrastruktúra-fejlesztés területén működik együtt.

Süli János elmondta, keretösszeget nem határoztak meg, de rendelkezésükre áll saját forrás, illetve együttműködnek más minisztériumokkal, így tehát, ha szükséges egy fejlesztés, azt a kormány elé viszik, amely valószínűleg el is fogadja azt. A miniszter hangsúlyozta, hogy fenntartható fejlesztésekben gondolkodnak, tehát például azokat az ingatlanokat, amelyekben az erőmű építésen dolgozók laknak majd, a későbbiekben önkormányzati bér- vagy szociális lakásként lehetne használni. Az egészségügyi fejlesztések nem ágyszám bővítést jelentenek, inkább eszközbeszerzést, de arról is szólt, hogy az erőmű bővítésnek is szerepe volt abban, hogy az új mentőhelikopter állomást Szekszárdon alakítják ki. A Pécs-Pogány repülőteret is korszerűsítik, amely valószínűleg száz-százhús fős repülőgépek fogadására is alkalmas lesz. Kiderült, szeretnék megalakítani a Közép-Dunántúli Kiemelt Térségfejlesztési Tanácsot, amelyben közel száz település kapna helyet. A szekszárdi beruházások közül dr. Becskeházi Attila államtitkár kiemelte a volt húsipari vállalat helyén épülő innovációs központot, amelynek létrehozásán a Pécsi Tudományegyetemmel is együtt dolgoznak.

Lehetőséget jelent a bővítés

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere megköszönte a lehetőséget Süli Jánosnak, és elmondta, fontos, hogy helyzetbe tudják hozni a helyi vállalkozókat, szolgáltatókat. Az önkormányzatnak nem titkolt célja, hogy a fiatalokat Szekszárdon tartsa, a paksi bővítés pedig egzisztenciálisan nagy lehetőséget jelent ennek elérésében. Beszélt arról, hogy a Modern Városok Program korszerűsítései rímelnek azokra a kihívásokra, amelyeket a miniszter vázolt, így például a szakképzés fejlesztése, de szintén szükségesnek látszik az ipari park bővítése. A városvezető szerint Szekszárd nem bővelkedett olyan beruházásokban, amelyek az innovációt segítik elő, ezért lesz jelentős előrelépés az új központ. Ezzel kapcsolatban Süli János elmondta, több nagy világcéggel is tárgyalnak, így például a General Electriccel.