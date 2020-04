El kell takarni szájat, orrot a belépés előtt

A szigorodó járványügyi szabályokról Torma József, Simontornya polgármestere a város közösségi oldalán adott tájékoztatást, amelyben ajánlásokat is megfogalmazott.

Eszerint a város közigazgatási területén belül működő kereskedelmi egységek, valamint pénzügyi és egyéb szolgáltatók – például bank, posta, orvosi rendelők várói – helyiségeibe múlt péntek óta kizárólag a száj- és orrnyílások takarásával lehet belépni. Nemcsak az erre a célra kapható eszközök (maszkok) fogadhatók el, hanem a háztartásokban fellelhető ruhadarabok (sálak, kendők) is. Az üzleteknek az erre vonatkozó felhívást jól láthatóan el kell helyezni. A maszkviselési előírás kapcsán elmondta, elsősorban nem a saját, hanem a többi ember védelme érdekében kérik erre a helyieket. Hozzátette, az alapos kézfertőtlenítés továbbra is nagyon fontos vásárlás esetén. A polgármester arra kérte az üzemeltetőket, üzlettulajdonosokat, hogy segítsenek az előírások betartásában.

Torma József a hatvanöt év felettiek számára azt javasolja, hogy a napi bevásárlásaikhoz, ügyintézéshez kérjék inkább a Támogató Szolgálat segítségét, vagyis lehetőségeik szerint ne hagyják el otthonukat. Igényeiket a 06-20/568-1797-es vagy a 06-20/568-5373-as telefonszámon jelezhetik.

A polgármester arra is emlékeztetett, az éttermek csak elvitelre, illetve kiszállítással kínálhatnak ételt. Az egyéb vendéglátó- és szórakozóhelyek nem nyithatnak ki. A rendelet előírásai természetesen az illegális házi italkimérésekre is vonatkoznak.

Mint elmondta, a másfél méteres egymás közötti távolság betartása – a közös háztartásban élők kivételével – fontos, a közterületeken is. A külföldről hazaérkezettek (a kamionsofőrök kivételével) ki sem mehetnek a közterekre, ők tizennégy napos házi karanténra kötelezettek. A velük egy háztartásban élő családtagok részére pedig erősen ajánlott, hogy közösségi kapcsolataikat minimálisra korlátozzák, a lehető legkevesebb emberrel érintkezzenek. Végül hozzátette, az indokoltnál nagyobb családi összejövetelek, találkozók nem engedélyezettek.

