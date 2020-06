Elballagtak a mórágyi diákok is

Szombaton kilenc órai kezdettel tartották meg az évzáró ünnepséget Mórágyon, elballagtak az általános iskola végzős diákjai.

Az általános iskola végzősei, a tizenegy ballagó diák reggel nyolc óra után részt vett utolsó általános iskolai osztályfőnöki óráján, majd jelképesen is elhagyták az iskolát, s kiballagtak az iskola udvarára.

A koronavírus-járvány miatt az eseményen csak a ballagók közeli hozzátartozói lehettek jelen, ezért – és az elmúlt hónapok megfeszített, szokatlan munkája miatt is – mondta azt beszédében Mucska Melinda igazgatónő, hogy ugyan rendhagyó ballagás ez, mégis valahogy a megszokott érzéseket indukálja. Ahogyan az igazgatónő mondta: „évről évre megfogalmazódik bennem a kérdés: vajon hány búcsút bír elviselni az ember?”

Ezen túl, azért abban is a hagyományokhoz hűek maradtak, hogy a hetedik osztály, ha nem is az egész, de egy diák személyében képviseltette magát, egy rövid anekdotát hallgathattak meg a nézők. Ezt követően a ballagó osztály három diákja vette át a műsorfolyamban a stafétát. Először Szilágyi Domokos Búcsú című verse hangzott el, majd az osztály búcsúbeszéde, végül Antoine de Saint-Exupery verse, a Bátorság a kis lépésekhez.

Mindezek után Mucska Melinda intézményvezető kezdte meg beszédét. A szokásokhoz híven ezúttal is egy általános bevezetővel kezdte, majd, ahogyan eddig is, ez alkalommal is a ballagókhoz szólt. Egyesével, személy szerint kiemelte őket, s humorosan részletezte az ő és kollégái elmúlt nyolc éves tapasztalatait. A könnyed hangvétel után azonban komolyabbra fordította a szót, s megköszönte mind a diákok, mind a szülők, s a pedagógusok munkáját is. – Köszönjük nektek ezt a nyolc csodálatos évet! Rettenetesen fogtok hiányozni, de eljött a pillanat, hogy elengedjünk titeket – mondta.

A bizonyítványosztás után Lieszkovszky Károlyné, a német nemzetiségi önkormányzat nevében búcsúzott a ballagóktól. Majd a diákok szabadon engedték a luftballonokat.

Borítókép: Tizenegy diák végzett az elmúlt tanévben a Mórágyi Általános Iskolában