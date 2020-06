Elballagtak a szekszárdi nyolcadikosok

Van ahol már ma elballagtak, és van, ahol holnap vesznek búcsút az intézménytől a nyolcadikosok. A diákok érzései vegyesek. Egyszerre boldogok és egyszerre szomorúak, hiszen életük egy fontos szakasza zárul le most.

Már ma elbúcsúztak a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola nyolcadikosai. Prischetzkyné Márkus Emőke igazgatónő elmondta, a három végzős osztály együtt ballagott. A szülők nem mehettek be, de a ceremóniát a kihangosításnak köszönhetően az épület előtt nyomon követhették. Polyák Patrícia is a ballagók között volta. Azt mondta, fontos mérföldkő ez az életében, egyszerre boldog és szomorú. Hiányozni fog neki az a közösség, ami nyolc évig része volt a mindennapjainak, nemcsak az osztálytársak, a tanárok is. A szellemiséget, amit útravalóul kapott az itt töltött évek alatt magával viszi a bonyhádi Perczel Mór Szakképző Iskolába, ahol szeptembertől tanulni fog. Annyit azért elárult, az év végi bizonyítványával nem teljesen elégedett.

A Garay János Általános Iskolában holnap, a belső udvaron – rossz idő esetén a tornateremben – búcsúznak a diákok az intézménytől és egymástól, számolt be Pekari Bernadett igazgató. Hozzátette, minden higiénés és egyéb óvintézkedést betartanak. A két nyolcadik osztályt, a három, műsorban szereplő hetedikes tanulót és a búcsúztató pedagógusokat várják. A szülőket nem engedhetik be, de nem szeretnék teljesen megfosztani őket attól, hogy részesei lehessenek ennek a fontos ünnepnek, ezért két stáb érkezik, akik közreműködésével szerdáig elkészül egy videófilm, ami az iskola honlapján elérhető lesz. Ezen felül videóüzeneteket is készítenek, hogy a rendkívüli helyzetben is méltó módon köszönhessenek el a ballagóktól.