Elefántháton is lovagolhattak Thaiföldön a gerjeni diákok

Élményekben gazdag thaiföldi táborozással koronázta meg a 2017-es esztendőt két gerjeni diáklány. Farkas Nikolett és Oláh Friderika decemberben tíz napot töltött el a thaiföldi Phuketen, a Roszatom atomenergetikai konszern szervezésében zajló táborban.

Oláh Friderika és Farkas Nikolett osztálytársak, jó barátnők, ezért külön öröm volt, hogy együtt utazhattak el a távoli Thaiföldre. – A tanárnő megkérdezte, ki szeretne elutazni a Roszatom táborába, az osztályból majdnem mindenki jelentkezett – mesélte Niki. Talán azért esett rá a választás, mivel jó tanuló és a sportban is aktív – vélekedett.

Friderika Dunaszentgyörgyre jár néptáncra, a csoporttal közös programon tudta meg, hogy egy üresedés miatt ő is utazhat. Ő idén már járt Oroszországban egy hasonló programon, ezért tudta, hogy izgalmas kaland vár rá.

– Örültem, hogy más embereket, kultúrákat ismerhetek meg – mondta.

A két lány nagyjából annyit tudott Thaiföldről, hogy a világ másik végén van, esős és meleg az időjárása. Elárulták, hogy az első pár nap nehéz volt, mert meg voltak szeppenve. Ennek oka, hogy ők németet tanulnak, a közös nyelv pedig az angol volt. A tolmács nem kísérhette őket mindenhova, de hamar belejöttek a dologba: fordítóprogrammal, mutogatással kommunikáltak a külföldi diákokkal. Az orosz állami atomenergetikai konszern Roszatom Iskolája elnevezésű programjában hetven gyermek vett részt Csehországból, Indiából, Indonéziából, Mongóliából, Oroszországból, Thaiföldről, Vietnamból. Magyarországról hatan kaptak lehetőséget a táborozásra, négy kalocsai és két gerjeni diák.

Niki egy cseh és egy indonéz, Friderika egy thaiföldi és egy orosz lánnyal került egy szobába, akikkel gyorsan megbarátkoztak. Mint mesélték, egymást érték az izgalmas programok reggeltől estig. Minden nemzet fiataljai bemutatták hazájukat, különböző workshopok munkájába kapcsolódhattak be, volt tánc és a fotózás rejtelmeibe is bevezették őket. Mint a lányok elmondták, Thaiföld nevezetességeit is megmutatták nekik, sőt még elefántháton is lovagoltak.