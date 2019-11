Élelmiszer-adományt gyűjtöttek Szekszárdon

A Magyar Élelmiszer Bank az idén is megtartotta a Karácsonyi Élelmiszergyűjtő projektjét, amelybe Szekszárdon önkéntes munkával a Gyöngysor Alapítvány immár kilencedik alkalommal kapcsolódott be. Mint azt Nagy Károlynétól, a szervezet elnökétől megtudtuk, megszervezték a szórólaposztást, a figyelemfelkeltő tájékoztatást, az adomány átvételét, szállítását. A TESCO Hipermarketben november 22-én, 23-án és 24-én összesen 2620 kilogramm tartósélelmiszer-adományt sikerült gyűjteniük. Nagy Károlynétól azt is megtudtuk, hogy segítette őket négy török fiatal, a Polip Ifjúsági Iroda önkéntesei.

Idén közel ötvenhétezer csomagot állítanak össze az Élelmiszerbank önkéntesei az élelmiszerüzletekben átadott adományokból. A lakosság adományait a gyűjtés környékén élő nélkülözőkhöz juttatják el még karácsony előtt. Az országszerte százhúsz településen, több mint kétszáz helyszínen zajló hétvégi akció során összesen mintegy 283 tonna tartós élelmiszert gyűjtött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közel ötezer-négyszáz önkéntese segítségével.