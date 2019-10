Elengedhetetlen számára az empátia és a tisztelet

Hatalmas adag empátiára van szükség, és elengedhetetlen, hogy tiszteljük azokat az embereket, akik az aktív évtizedeik után idős korukra segítségre szorulnak. Ez a hitvallása Sütő Nándornénak, a Mérey utcai idősek otthona mentálhigiénés csoportvezetőjének, akinek a szociális területen végzett kiemelkedő munkáját Triebler Irma kitüntető címmel ismerték el a Szekszárd Város Napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen.

Süti – az idősek otthonában csak így becézik. Sütő Nándorné huszonkét éve dolgozik az intézményben, ez a becenév is itt ragadt rá. Nem bánja, hiszen a kedves megszólítás a szeretet jele, amit ő minden nap simogatással, mosollyal hálál meg.

Az empátiával való közeledés és a tisztelet már a beköltözést megelőző előgondozásnál is elengedhetetlen. Sütő Nándorné elmondta, sok idős ember – érthető módon – nehezen válik meg otthonától, fájó szívvel hagyja hátra korábbi életét. Igyekszik tehát mélyen elbeszélgetni velük, minél többet megtudni a leendő lakóról, hogy a megszokott életritmusa a lehető legkevésbé sérüljön. Amit pedig az otthon kínálni tud, az a biztonság. Ellátásukról a nap huszonnégy órájában gondoskodnak. Persze ez nem jelenti azt, hogy a lakók nem vonulhatnak el. Sütő Nándorné azt mondja, mindenkinek sajátos életútja és személyisége van, és ő ezt igyekszik tiszteletben tartani. Van, aki kifejezetten vágyik a közösségi életre és a foglalkozásokra, és erre számos lehetőség nyílik, de olyan is, aki nehezen dolgozza föl, hogy – míg aktív éveiben agilis volt – most mások segítségére szorul. Néhányan legszívesebben elbújnának a világ elől. Pont olyanok, mint egy nagy család. Változatosak a mindennapok, van benne nevetés és vannak benne könnyek. Talán annyi a különbség, hogy az ünnepek náluk még jobban felértékelődnek. Közösen főznek, esznek, mindig van egy kis műsor (idén az idősek napja alkalmából a Szivárvány iskola diákjait fogadják) és zeneszó. A régi idők muzsikája előcsalja a fiatalkori emlékeket, ilyenkor egészen hihetetlen történetek is előkerülnek, sőt az is előfordul, hogy a kerekes­székek is ritmusra mozdulnak. Ezekről az alkalmakról aztán hetekig beszélnek. Ahogyan a karácsony előtti családi napról is, amelyen a hozzátartozók is mindig aktívan részt vesznek. Olyannyira aktívan, hogy lassan kinövik a helyszínt.

Amikor az elengedésről kérdezem, könnyek szöknek Sütő Nándorné szemébe. Ezek a hivatása legnehezebb pillanatai. Amikor az út végére ér egy lakó, azt igyekeznek számára méltóságteljessé tenni. Tiszteletben tartják az akaratát, mindig van valaki mellette az intézmény dolgozói közül, és természetesen a család is jelen lehet. Ezzel együtt is fájdalmas és nehéz a búcsú…

A kitüntetett azt mondja, a terheket nem lehet a kapuban letenni, amikor lejár a munkaidő. Megosztani elsősorban a kollégákkal szokta, hiszen a szociális területen elengedhetetlen a jó kollektíva, a csapatmunka, egymás támogatása. Szerencsére ebben egymásra és az intézmény vezetőjére is bármikor számíthatnak. Néha viszont magában dolgozza fel, otthon pörgeti újra a nap történéseit azon töprengve, hogy végezhetné még jobban a hivatását. Igyekszik minél többet adni – mondja Sütő Nándorné hozzátéve, hogy pályája kezdetétől tizennyolc éven át gyermekekkel dolgozott bölcsődékben, óvodákban. Ott szinte csak kapott, így feltöltődtek a szeretetraktárak. Most ebből gazdálkodik, de természetesen az idősektől, kollégáktól, családtagoktól sokat is kap. Mióta átvehette a Triebler Irma-kitüntetést, még több pozitív visszajelzés, gratuláció érkezik nap mint nap. Egykori lakók hozzátartozói is felhívják telefonon. Ez a felé áradó szeretet önmagában is jutalom Sütő Nándorné számára. Az pedig, hogy a városvezetés nemcsak mindenben támogatja az idősek otthona dolgozóinak munkáját, de díjazza is az erőfeszítéseiket, hatalmas elismerés.

Erdélyben tud igazán feltöltődni Sütő Nándorné negyvenegy éve él boldog házasságban. Férjével két gyermeket neveltek fel. A fiuk Szekszárdon él, a lányuk Esztergomban. Mint azt a kitüntetett elárulta, a szociális érzékenységét elsősorban a lánya örökölte, ő egy ideig dolgozott is a gyermekvédelem területén, így mélyebben vele tud beszélgetni a hivatásáról. A nehézségek feldolgozásában, átbeszélésében elsősorban mégis inkább a kollégái vannak a segítségére. Ez ugyanis csapatmunka, amelyben egymás támogatása elengedhetetlen. Az igazi kikapcsolódást pedig az utazás jelenti számára. Sütő Nándorné úgy fogalmazott, férjével Erdély-rajongók, ezért a hosszabb szabadságaikat ott töltik. A húszéves baráti kapcsolatok jelentik a feltöltődést. Sietve hozzátette, volt kollégáival is jó kapcsolatban maradt. Pályáját ugyanis gyermekközösségekben kezdte. Tizennyolc éven át dolgozott bölcsődékben, óvodákban. Kicsit tartott is a váltástól, mostanra azonban úgy érzi, végül megtalálta a helyét az idősgondozásban.

Borítókép: Sütő Nándorné Ács Rezső polgármestertől vehette át az elismerést