Életminőségi javulást hoztak Györkönybe a felújított utak

Múlt pénteken este hat órakor, a Deutsche Bühne színház Szőlőtőkék Istene című színházi előadásával vette kezdetét a háromnapos XXXVII. Nemzetiségi- és Falunapok programsorozat Györkönyben. Este bál követte az M6 – Expressz Zenekarral. Szombaton reggel nyolc órakor az „Üstökösök” Főzőverseny kezdődött, majd focikupa-mérkőzések a györkönyi sportpályán. Az érdeklődőket kézműves kuckó is várta. Délelőtt tizenegy órakor a györkönyi borászok emlékére faszobrot avattak. Beszédet mondott Varga Norbert faszobrász és Rohn Mátyás. Délután három órától kultúrprogramok szórakoztatták a nagyérdeműt, így a XIV. Nemzetiségi napi bortúra zenei díszítéssel, a Dornröschen Tánc­csoport, és a Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport fellépése, a Györkönyi Evangélikus Gyülekezet Zenekara és a Humen Brass Band Szekszárd műsora, valamint a Pincehegyi Cimborák előadása. A szombat este is bállal zárult, a Platin Kapelle közreműködésével. Vasárnap délelőtt tíz órakor istentiszteletet tartottak az evangélikus templomban, a Györkönyi Vegyeskar közreműködésével. A változatos programsorozat annak ünneplése is, hogy Györkönyben az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb beruházása lassan a végéhez ér: megépült a sportcsarnok. Az ünnepélyes átadás szeptember elején várható.

– Hat éven keresztül önerőből, különféle támogatásokból, a német önkormányzattal közösen építettük a nyolcosztályos, száztíz éves általános iskola épületéhez illeszkedő sportcsarnokot. Az iskolában százharminc gyerek tanul. Fontos volt, hogy az omladozó tornaszoba helyett egy európai színvonalú sportcsarnokban legyenek a tornaóráik. Ám nem csak ők, bárki használhatja a fedett téri létesítményt, amelyben kosárlabda, röplabda, tenisz és focipálya is helyet kapott – mondta lapunknak Braun Zoltán polgármester. A település életében szintén jelentősnek nevezte a Paks–Györköny összekötő út felújítását, mely nem csak minőségi változást hozott, hanem az útidő csökkenésével a két település is közelebb került egymáshoz. – Ezzel egy harminc-negyvenéves lakossági igény valósult meg. A felújított utak miatt hatalmas életminőségi javulás állt be mikrotérségünkben. Egy „danke schön” minimum jár érte – tette hozzá a polgármester.

Hamarosan szennyvízberuházás veszi kezdetét a környéken, mivel a Györkönyt is magába foglaló öt településes szennyvíz-agglomerációra kiírták a közbeszerzést. A közeljövőben a Györköny–Bikács összekötő út is megépül, a közbeszerzést erre a munkálatra is kiírták. Braun Zoltán polgármester ismertette, hogy létrehoztak egy önkormányzati nonprofit céget, amely az önkormányzat működését segíti a nem szorosan közigazgatási feladatok elvégzésében, a projektjeik menedzselésében. Az ivóvízminőség-javító beruházást sikerült idén lezárni, mely során új kutat fúrtak, tisztítóművet építettek, és nyomásfokozót alakítottak ki.

A Magyar Falu Programot a kistelepülések számára kellemes projektnek nevezte. A programnak köszönhetően a györkönyi önkormányzat fel tudta újítania Szőlő utcát is mintegy hatszáz méteren, itt korábban már csak nyomokban volt út. Az iskola régi tornaszobáját két szolgálati lakássá alakítják át, ezzel összesen kilenc önkormányzati bérlakásuk lesz. – A fiatalok letelepedését segítjük, a bérlakásokkal sokaknak tudunk jó minőségű és olcsó lehetőséget biztosítani letelepedésük elősegítéséhez. Györkönyben az elmúlt tíz évben öt százalékkal emelkedett a lakosság száma. Trendi, új lakóövezet létrehozása mintegy kétszáz ember számára a következő időszak nagy feladata. 2006 óta vagyok polgármester, célom volt, hogy magas színvonalú települést hozzak létre, egyre rendezettebb településképpel, megfelelő infrastruktúrával, intézményrendszerrel, szolgáltatás- és megélhetési lehetőségekkel – mondta.

Az elmúlt néhány év és az elkövetkező esztendők már látható beruházásaival a cél elérhetővé válik, Európa itthon lesz Györkönyben.

Erősödik a turizmus

A mintegy ezerfős Györköny hírnevét az adja, hogy két faluból áll: Györköny faluból és a pincefaluból. A tizenegy hektáron fekvő györkönyi pincefalu háromszáz présházat foglal magába, a legrégebbiek már több mint kétszáz évesek. A településen már a török időkben is komoly borkészítés folyt. A présházak 1985 óta helyi védelem alatt állnak. A község 1990-ben Magyarországon elsőként kapott Európai Falumegújítási díjat.

– Az egyre erőteljesebb turizmus az elmúlt évtizedben kialakított kínálatnak köszönhető. A pincefalura építünk – mondta Braun Zoltán polgármester. Az elmúlt tíz-tizenkét évben közel kétmilliárdos beruházás történt a pincefaluban, leginkább tetemes mennyiségű magánpénzből. Az elmúlt két évben körülbelül húsz présház újult meg, továbbiak is várhatóak, de épülnek újak is a szigorú szabályozást betartva. A Pincemúzeumot is sikerült felújítani. Mindezeket komoly szakmai mentorálás mellett, a helyi védett építészeti szabályzatnak megfelelően. Györkönyben egyébként mintegy ötven szálláshely, étterem, rendezvények, borászatok, látványos pincék várják a turistákat.

