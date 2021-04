Életre kelt a tamási piac a napsütéses időben

Immár harmadik alkalommal nyitott ki a tamási termelői piac a szigorítások enyhítése után. Kopitár Krisztina piacfelügyelő elmondta, hogy a jó időnek köszönhetően körülbelül tízszer annyian látogattak el hozzájuk, mint az előző hetekben.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

A piac minden csütörtökön várja a vásárlókat, nézelődőket, és a koronavírus járvány miatti bezárás után most kezd életre kelni. – Az eltelt három hét tapasztalatát tekintve a mostani csütörtöki nap volt az, amikor többen látogattak el hozzánk, körülbelül tízszer annyian, mint az előző két hétben. Mindez a jó időnek köszönhető.

Csütörtökön már a virágárusok, a palántások is kitették az áruikat. Úgy vettem észre, hogy a paprika-, paradicsom palántákat még kicsit bátortalanul veszik az emberek, de a virág palántákat már nagyobb mennyiségben viszik. Bízunk benne, ahogy még jobban melegszik az idő, a dugványokat is bátrabban veszik majd. Ezeket szeretik, várják a leginkább, emiatt is számítunk arra, hogy még nagyobb forgalom várható – mondta Kopitár Krisztina.

Beszámolt arról, hogy csütörtökön volt náluk füstölt húsos, lehetett venni kovászolt kenyereket, játékokat, kint volt a szerszám- és az , az edényárus, a turkálós. Meg lehetett nézni az ágyneműk, szőnyegek, tavi növények kínálatát, ott voltak a gyümölcsösök, zöldségesek, a mézes, a halárus, a telefontok árusító. A vásárlók bátran tudtak válogatni a zoknik, a fehérneműk között, és a zöldségboltban vödrös savanyúságot is lehetett kapni.

– Mindegyik pultnál szép sor állt, a tojás- és a fűszerárusunk is jelen volt. Többen sajtot szoktak kínálni, de ők nem voltak itt. Az őstermelőink minden héten Tolna megyéből, és szomszédos megyékből is érkeznek. Több elárusítónk a szekszárdi, bajai, bonyhádi piacokon is bemutatja portékáit. A vásárlók, nézelődők általában huszonöt év felettiek. A turkálóknál pedig általában a negyvenes korosztály válogat. A koronavírus járvány miatt a bejáratoknál táblákat helyeztünk el, amelyeken felhívjuk a figyelmet a kötelező maszk használatra. A látogatók természetesen így érkeznek – tette hozzá.

Mint arról korábban beszámoltunk, a korszerűsített tamási piacot Süli János, paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője adta át néhány éve. A fejlesztés kapcsán megjegyezte, a teljes körűen felújított vásártér a népszerű helyszínek közé tartozik, nemcsak a városlakók, de a környékbeliek is szívesen felkeresik.

Az őstermelők a megtermelt árujukat közvetlenül értékesíthetik a piacon, így a haszon is annál marad, aki a legtöbbet dolgozott a termék előállításán, ezt akkor már Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár közölte. Hozzátette: az emberi kapcsolatok is erősödnek, hiszen az élelmiszer bizalmi termék, a vásárlók megismerhetik a termelőt.

Porga Ferenc polgármester pedig akkor kitért arra, hogy csütörtökönként a negyvenezres járás nagy része megcélozza a piacot, amely komoly vonzerővel bír. Sokat változott az évtizedek alatt, de egyben változatlan maradt: varázslatos, emberközeli a hangulata.