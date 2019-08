Elhagyta a tanári pályát, de később visszahúzta a szíve

Tanár, újságíró, egykori televíziós operatőr és elkötelezett művészetbarát Kubanek Miklós. Életútjának jelentős állomásához érkezett, nyugdíjba vonul, és ez jó alkalom a számvetésére.

– Aktív dolgozóból nyugdíjas polgár lett, szó szerint egyik napról a másikra.

– Még mindig újdonságként élem meg, hogy már nem vagyok tagja a munkavállalók joggal elégedett közösségének, hanem átkerültem a nyugdíjasok nagy családjába – mondja Kubanek Miklós. – Ez lehet, hogy kis lépés volt a velem foglalkozó ügyintéző életében, de nagy ugrás annak, aki ezt megélheti. Ilyenkor az ember megáll egy pillanatra, és visszanéz az eddig megtett útra. A nosztalgia egy divatos műfaj, főleg azért, mert ebben a korban az ember jobban emlékszik a régi idők történéseire, mint a tegnapi ebédjére.

– Hogyan és mikor indult ez a bizonyos életút?

– Mondhatnám, hogy nem a legjobbkor születtem, 1955-ben, a történelemben Ratkó-korszakként emlegetett időszakban. Az ekkor születettek nem a „nagy generáció” tagjai voltak, de mi még ismertük azokat, akik a második világégés után újjá építették ezt az országot, akiknél a szerénység a mindennapok gyakorlata volt. Átlagosak voltunk, átlagosan éltünk. Mi mindig, mindenhol sokan voltunk. Az iskolában például az első osztályban hárman ültünk egy padban, és a nyolc évfolyamból négyet délután jártunk, mert másként nem tudták megoldani. Még a középiskolában is 30-35 fős osztályokban tanultunk. Akkoriban csoportbontásról szó sem lehetett. Mégis a sok kiváló pedagógus felkészített bennünket a nagybetűs életre a gimnázium alatt.

– Mi következett az érettségi után? Ha jól tudom, akkoriban nem volt könnyű bekerülni a felsőoktatásba.

– Érettségi után jelentkeztem Pécsre a tanárképző főiskolára, ahová elsőre természetesen nem vettek fel. Bár a szükséges pontszámom megvolt, de a nyolcszoros túljelentkezés miatt nem én voltam az ideális jelölt. Elmentem tehát dolgozni egy évre az OFOTÉRT szekszárdi üzletébe eladónak. Sokat tanultam a bolt akkori vezetőjétől, Déri Istvántól. Ő akkor, a szocialista korszak közepén egy kapitalista szemléletű kereskedelmet képviselt. Tiszteltük és szolgáltuk a vevőket. A munkám során sokfajta kommunikációs technikát próbálhattam ki. Az itt megszerzett tudást később is nagyon jól tudtam kamatoztatni. 1974-ben egy sikeres felvételi után egy évre előfelvételis sorkatonai szolgálatra vonultam be Kalocsára, a Forradalmi Ezredbe. A dolgot az tette érdekesebbé, hogy az akkori honvédelmi miniszter – Czinege Lajos – fia szintén ott katonáskodott. Amikor Czinege apuka meglátogatta a fiát – szerencsére nem gyakran – még a galambok is derékszögben repültek az alakuló tér felett.

– Katonaság és a diploma megszerzése után következhetett a nagybetűs élet. Hogyan indult a pályafutása?

– A főiskola elvégzése után, telve hittel és reménnyel jelentkeztem tanári pályám első munkahelyén a szekszárdi szakmunkásképzőben. Itt kollégiumi nevelői státuszba kerültem. Közel ötszázan – tanár és diák – éltünk együtt a város szívében egy öt emeletes épületben. Nagyszerű volt ez az életközösség a közös munkára. Ilyen közel a tanulókhoz csak velük együtt élve kerülhet egy pedagógus. A négy pályakezdő egyikeként kerültem a tanári karba. A kollégiumot vezető Schróth Gyuri bácsi bizalmat szavazott nekünk, és felkarolt minden olyan változtatási javaslatot, ami előre láthatóan a gyerekek javát szolgálta. Ez alatt az idő alatt elvégeztem a szegedi József Attila Tudomány Egyetem pedagógiai előadó szakját. Négy, tanári tapasztalatokban gazdag év után átkerültem a megye legnagyobb iskolájába, ahol hat éven át a tanórán kívüli programokat terveztem, szerveztem és koordináltam. Ezt a kultúrmissziót Hideg László kollégámtól vettem át, aki remek alapokat teremtett a munka folytatására.

– Következett a rendszerváltás időszaka. Más területen is változtatott?

– Az 1980-as évek végén, hallgatva az idők szavára én is, mint annyi sorstársam új kihívásokat kerestem magamnak. A hobbimból hivatást csináltam, elfogadtam a KSZE Rt. felkérését, és elvállaltam a videó stúdió vezetését. Itt egy teljesen pénzközpontú világba kerültem, aminek nagyon gyorsan meg kellett tanulnom a játékszabályait. Itt az önálló tevékenység, a kezdeményezés, a kreativitás nem csak lehetőség, hanem munkaköri kötelesség volt. Négy évig dolgoztam ebben a munkakörben, és rengeteg nagy tudású, jó szakembert ismerhettem meg, olyanokat, akik kellő alázattal végezték napi munkájukat. 1994-től – nem egészen önként – vállalkozóként szabadúszó újságíró lettem. Dolgoztam újságoknak, rádiónak, TV-nek. Életem legpörgősebb és egyben legizgalmasabb időszaka volt.

– Most mégis a tanári pályáról vonult nyugalomba.

– Tizenöt év után belefáradva a kenyérharcba és a piaci szereplők tisztességtelen magatartásába, ismét váltottam, hasonlóan sok ezer kortársamhoz. Visszamentem az eredeti szakmámba. Kollégiumi nevelő lettem megint a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban. Így lett keretes szerkezetű a munkás életem. A gyerekekkel együtt dolgozni fiatalon és seniorként is nagy élmény volt. Sok tehetséges diákkal szinte alkotássá vált a mindennapi munka. Persze, jelen volt a másik oldal is. A hiányosan és/vagy rosszul szocializált gyerekek nevelése sok fejtörést okozott, ami indukálta a szakmai együtt gondolkodást igényét. Most visszagondolva a pályámra, összefoglalva azt csak annyit mondhatok: egy névtelen generáció alig ismert tagjaként „nem voltam csillag csak rőzsetűz”. Igyekeztem ezzel a tűzzel másoknak utat mutatni, és vezetni őket a sötétben, hogy meg ne botoljanak. Ezen az úton persze én sem voltam társtalan. Feleségem mindig mellettem állt, és mindenben segített. Pedagógiai rutinja – negyven évig tanított és nevelt több szekszárdi középiskolában – sokszor átsegített a kialakult holtpontokon, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Most valami új, valami más kezdődik el. Még nem tudom, hol találom meg a helyem ebben az új rendben, de remélem lesz majd módom a Mözsi-Szabó Pista bácsi likas tarisznyáját tovább hordozva, szolgálnom másokat.