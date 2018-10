Élhetőbb kistelepülések

Az ötszáznál kisebb lélekszámú településeken nehéz a megélhetés, a lakosság megtartása, a fejlesztés. Az elnéptelenedés megakadályozását célozza a Modern Falvak Program, melynek koncepciója most készült el.

Folyik az egészségház kivitelezése. Az elnyert támogatási összeg közel százmillió, a teljes költség várhatóan 170 millió forint lesz. Fülöp János polgármester azt emeli ki, hogy Fadd falunak nagy, városnak kicsi, ezért nincsenek igazán testre szabott pályázati lehetőségei. Az önerő csekély, mert helyben nem működnek sokat adózó, tőkeerős nagyvállalatok.

Segítséget jelent sok esetben, kiegészítő forrásként, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Alapítvány támogatása. Most is ennek köszönhetően tudták elindítani a beruházást, mely összköltségében valahol a kétszázmillió környékén áll meg, mivel be kell rendezni az épületet, parkolók kialakítására is szükség lesz. Komoly gyógyászati centrumként fog üzemelni az egészségház, mely jövő év májusára készül el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kistelepülési gondok közé sorolja a polgármester, hogy kevés a munkahely, és az úthálózat is felújításra szorul, bár a közelmúltban korszerűsítették a dombori csomópontot. Amire még szükség lenne: a közbiztonság javítása. A magukra maradt öregektől – akiknek a gyerekei Pesten vagy külföldön dolgoznak – gyakran lopnak terményt és tűzifát is. Fadd az a hely, ahol még a központban lévő Szentháromság-szobor egyik mellékalakját, Szent Istvánt is ellopták. Nem elég a polgárőrség, nem elég az alkalmankénti rendőri megjelenés. Ahogy Fülöp János fogalmaz: állandó, látható rendőri jelenlétre lenne szükség.

Tulajdonképpen nyitott kapukat dönget a faddi polgármester. Nemrég tartott előadást az ipartestületnél Gyopáros Alpár Ádám, a Modern Falvak Program kormánybiztosa. Arról beszélt, hogy a nagyvárosok, megyeszékhelyek után az ötezer lakosnál kisebb települések fejlesztése is megkezdődik. A harmadik ütemben pedig majd a kettő közé eső kisvárosok modernizálására dolgoz ki programot a kormányzat.

Helyben minden elérhető legyen

A magyar falvak népességmegtartó erejét növelő intézkedések lényege, hogy amit csak lehet, helyben nyújtsanak az embereknek.

Vagyis: legyen a lakhatás olcsó és támogatott! Legyenek munkahelyek, tartsák meg a helyi kisvállalkozókat, kisiparosokat, szükség esetén kedvezmények árán is! Lehessen helyben intézni hivatalos ügyeket! Legyen orvos, legyen iskola, legyen bolt, illetve, ha olyan pici a falu, hogy nincs erre mód, ha ingázniuk kell kicsiknek és nagyoknak, akkor az alacsonyabb rendű utakon se legyen problémás a közlekedés!

A mintegy kétezer-nyolcszáz községet érintő program koncepciója elkészült. Az egyeztetések során a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre is kitérnek.