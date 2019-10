Élhetőbb, komfortosabb város Bátaszék most, mint valaha

Egy település akkor tud sikeres lenni, ha az ott élők tudnak és akarnak közösségben gondolkodni, ami Bátaszéken megvalósult, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester, amikor összegezte az elmúlt évek eredményeit. Az önkormányzat vagyonát 2015 óta 2,4 milliárd forinttal sikerült növelni.

Sokat gyarapodott a város, az elmúlt öt évben 1 milliárd 920 millió forint pályázati forrást sikerült felhasználni a település fejlesztésére, az itt lakók javára. A város életének több területén jelentős fejlődést tudtak elérni a pályázati források és az önerő felhasználásával. Minden olyan tervet sikerült megvalósítaniuk, amelyet még a 2015-ös év elején megfogalmaztak. Ahogy dr. Bozsolik Róbert polgármester fogalmazott, az elért eredmények az itt élők közös sikerei, mert a meggyőződése, hogy egy várost, egy közösséget csak összefogással, konszenzussal lehet irányítani.

– Figyeltünk a városunk lakóinak a jelzéseire, az észrevételeire, a kritikáira, és ezekre figyelemmel láttuk el a városüzemeltetés feladatait – folytatta a polgármester. – Saját forrásainkból szépítettük a városunkat, újítottunk fel köztereket, járdákat, utakat, padkákat, vízelvezető árkokat. Ügyeltünk az épületeink állagmegóvására, fejlesztésére, így a romkert, a könyvtár és a művelődési ház is megújult az előző időszakban. Az önkormányzat vagyonát 2015 óta 2,4 milliárd forinttal sikerült növelni. Véleményem szerint ma élhetőbb, komfortosabb a városunk, mint korábban. A legnagyobb változást abban látom, hogy újra van közösségi erő, közösségi gondolkodás. Azért tudtuk sikeresen teljesíteni ezt az öt évet, mert mi, bátaszékiek, közösen akartunk tenni a településünkért. És tettünk is.

– Fontos eredménynek könyvelhetjük el, hogy minden orvosi körzetünk betöltött, ezért az egészségügyi alapellátás zökkenőmentes. Úgy gondolom, az is fontos, hogy központi ügyeletet tudunk fenntartani, de a vérvétel helyben történő megoldására is figyelmet fordítottunk. A fizikoterápia szolgáltatás Bátaszéken történő ellátása a továbbiakban is megoldott. Ezek mind-mind pozitív eredmények. Ezek mellett az egészségügyi épületek felújítására, karbantartására is odafigyeltünk ebben a ciklusban, mondta a polgármester.

Több ezren látogattak el szeptember elején a Bátaszéki Bornapokra, amelyet negyedik alkalommal rendezett meg a város. A nemzetiségi sokszínűség, és az ebből fakadó bizonyítási vágy emelte oly gyümölcsözővé a helyi társadalmi és kulturális életet az elmúlt századokban. Ennek tanúbizonysága a Bátaszéki Bornapok, amely 4 év alatt a legnagyobb városünneppé nőtte ki magát.

A Város Napján Bátaszék Város Képviselő-testülete „Pro Urbe Bátaszék” elismerésben részesítette Adorjáni Márta Ágnest, a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott városüzemeltetési irodavezetőjét, Nagy Ferenc nyugalmazott közigazgatási vezetőt, Riglerné Stang Erikát, a művelődési ház nyugalmazott igazgatóját és Werner Mihályt, a város nyugalmazott polgármesterét, valamint a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre Egyesületet. „Bátaszék Város Közjaváért” elismerésben részesült Sági Lajosné, a „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerést Faidt József kapta, a kitüntető címekkel arany pecsétgyűrű és oklevél járt. „Bátaszék Város Sportjáért” elismerésben részesült Tóbi István, a „Bátaszék Város Közbiztonságáért” elismerést pedig Berg István kapta, amely elismerésekkel ezüst­érem és oklevél jár.

Május 19-én jelentős esemény helyszíne volt Bátaszék. A Német Egyesület és a Német Önkormányzat közös szervezésében került sor a magyarországi német tanösvény átadására. A környező baranyai települések közül több rendelkezik ilyennel, és ezek adták az ötletet Wittendorfer Ildikónak és Gombkötőné Kemény Krisztinának, akik a pályázat kiírásakor munkához is láttak. A tervet az egyesület és az önkormányzat, a városi és a nemzetiségi egyaránt támogatta. A tanösvényt körbejárva tanulhatunk belőle, taníthatjuk az utánunk jövőket, segíthet a „Ki vagy te?” kérdésének a megválaszolásában.

Aki ismeri a múltját, annak van identitása, annak lesz jövője, mondta ezt hasonló szavakkal dr. Gerner Zsuzsanna, a Lehrpfad (tanösvény) szakértője, egyetemi docens, egykori bátaszéki lakos. A létesítményhez méltó volt az ünnepség résztvevőinek a produkciója is: az Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Heimat mindhárom korcsoportja bemutatkozott. Az ünnepség után közös, ismertetővel egybekötött bejárás kezdődött Kürtösi Krisztián atya áldásával. A tanösvény a rengeteg interaktív elemmel nemcsak puszta információ és olvasnivaló, egyben kihívás, játék, szórakozás is.

Még a helyiek is alig akarták elhinni, amikor négy éve, 2015-ben – 67 jelölt közül – hazánkban megválasztották a molyhos tölgyet az Év fájának, majd rá egy évre, szintén erős mezőnyben – 72 653 szavazattal – az Európai Év Fája címet is elnyerte. Talán még az is megnézte a térképen, merre is van Bátaszék, aki akkor hallott róla először.

A nyáron a Tolnai Népújságban és a teol.hu-n meghirdetett, A megye 7 csodája elnevezésű játékban a legtöbb szavazatot (1887-et) is a Bátaszéki Molyhos Tölgy nyerte el.

Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere elmondta, az elmúlt 4 évben nagyon sokan el­zarándokoltak az öreg tölgyhöz, nem csak magyarok, külföldiek is. Ezt ki is használta a település, a fa környékét – az Orbán-kápolna szomszédságában – turisztikai szempontok szerint átalakították, meg lehet itt pihenni, padok, asztalok várják az odalátogatókat, és gyönyörű a kilátás. Az ismertté vált molyhos tölgy legfontosabb hozadéka mégis az, hogy összekovácsolta a bátaszékieket, vigyáznak rá és a környékére, mondta a polgármester.

A jövő év tavaszára elkészül az az agrár-logisztikai központ, amelynek az alapkövét nemrég ünnepélyes keretek közt tették le Bátaszéken. A város életében egyedülálló vállalkozás elsősorban a helyi és környékbeli zöldség- és gyümölcstermelőket kívánja segíteni, illetve munkalehetőséget biztosít közel huszonöt embernek.

Az ötlet arra épült, hogy Bátaszéken és a környékén sok gazdálkodó foglalkozik meggy, cseresznye, barack, alma és csemegeszőlő termelésével, amit, ha a leszedés napján nem tudnak eladni, veszteségük keletkezhet. Ebben nyújtana segítséget a hűtőház, amely a tervek szerint közel huszonöt embernek adna munkát. A központ jól megközelítő helyen épül fel, pár percre van az autópályától, így ötven kilométeres körzetben a távolabbi termelők is igénybe vehetik a szolgáltatást.

Az önkormányzat már arról is döntött, hogy a kész agrár-logisztikai központot 2020 március végétől öt évig a Bát-Fruit Kft. fogja üzemeltetni. Olyan szerződést kötöttek a céggel, hogy az első öt évben a termelőknek nyújtott szolgáltatásokért mindössze a működési költségeket számolják fel.

Színes programok a Város Napján

Idén ötödik alkalommal rendezték meg Bátaszéken a Város Napját új formában, vagyis kiállításokkal, koncertekkel, színes műsorokkal tarkítva. Július elején ezt a rendezvényt már háromnaposra sikerült kibővíteni.

Városi kitüntetések átadásával kezdődött a rendezvénysorozat, elismerték azok munkáját, akik az utóbbi években sokat tettek Bátaszék fejlődéséért. A programsorozatot pedig a helyi színjátszók előadása koronázta meg.

Neves borászok kínálták boraikat

Évről évre egyre több kiállítót, vendéget vonz a háromnapos borünnep. Idén a tartalmas színpadi és egyéb programok mellett tizenegy neves helyi és szekszárdi borász kínálta a borait, akiknél nem csak kóstolni, de vásárolni is lehetett a finom nedűkből: a Bodri, a Garai, a Gerencsér, a Schieber, a Sárosdi, a Werner, a Twickel, a Mikóczi, a Schrott, a Márkvárt és a Mestrineli Oenopolium pincészet, valamint a Savanya Pálinkaház is az érdeklődők rendelkezésére állt.