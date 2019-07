Június 28-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Vöő József Báta korábbi polgármestere, önkormányzati képviselője és díszpolgára. A hír családját, de a település lakóit is váratlanul érte, hiszen még csak a 74. éves volt és életének utolsó időszakát is aktívan élte.

Vöő József három cikluson keresztül vezette a falut 1990-től egészen 2002-ig. Ezt követően pedig 2014-ig önkormányzati képviselőként dolgozott. Sokat tett a településért, az ő munkásságához kötődik, hogy Báta is csatlakozott az országos gázhálózat bevezetéséhez, hasonló szerepe volt a telefonhálózat Bátán történő kiépítésében is. A járdák és a betonutak építése is ezekben az években kezdődtek. Az úgynevezett pince-programot is megoldotta, a főút alá benyúló pincéket sorra be kellett temetni, mert veszélyessé váltak a környezetükre.

Vöő József Bátán született és egész életét ott is élte le. Felesége, lánya és annak családja gyászolják. A bátai köztemetőben holnap helyezik örök nyugalomra. Az elhunytat Báta Község Önkormányzata saját halottjának tekintette.