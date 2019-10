Elkerülő út, híd, felüljáró, körforgalom épül Szekszárdon

A tehermentesítő út 1998-ban készült Szekszárdon, ám valódi elkerülő út építése kezdődhet. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatokat október 31-ig várják a közbeszerzési eljárásban. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere csütörtökön Horváth Istvánnal, a térség országgyűlési képviselőjével tartott sajtótájékoztatót a Tartsay és a Hunyadi utcák kereszteződésében. A polgármester elmondta, hogy a csomópont és a tehermentesítő út rendkívül túlterhelt, főként délután kettő és négy óra tájban. Azok is átutaznak a városon, akik ezt nem akarják, a nagy forgalom a levegőt is szennyezi.

A majdani út a Tolnatejtől indul, és első lépcsőben az OBI-ig tartó szakasz készül el híddal, vasúti felüljáróval. Horváth István tájékoztatása szerint a Keselyűsi út T alakú csatlakozásánál körforgalom épül majd. A képviselő azt is elmondta, hogy a vasútnál lévő egyébként is túlterhelt kereszteződés plusz terhelést kap a majdani sportcsarnokkal, uszodával, tudásközponttal, ez is indokolja a beruházást.

Borítóképünkön: Ács Rezső (balra) és Horváth István az újságírók gyűrűjében.