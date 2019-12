Elkészült a csatornázás

Több települést felölelő szennyvízhálózatot adnak át a közeljövőben. Bátaszéken 2800 méter vezeték épült, 152 új ingatlan csatlakozott a vezetékre, így teljes lett a város lefedettsége. Itt öt új átemelő épült, és a már meglévő két másikat is felújították. Bátaszékhez csatlakozó két kistelepülésen, Kövesden és Lajvéron is már megtörtént a szennyvízhálózat kiépítése, valamint a Gauser telep is bekapcsolódhatott a rendszerbe.

Bátán háromszázmillió forint a települést érintő beruházás értéke, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. A szennyvízcsatorna átadása-átvétele múlt héten megtörtént, így a lakók e hét hétfőtől köthetnek rá a rendszerre. Minden házhoz be lett kötve a csonk, így a lakókon múlik, ki, mikor köt rá. A csatornahálózat kialakításához a lakóknak nem kellett hozzájárulniuk, csupán a saját rákötésüket kell finanszírozniuk. Annak, aki nem köt rá a szennyvízcsatornára, egy év türelmi idő után talajterhelési díjat kell fizetnie.