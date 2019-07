Elkészült a Kilátó, élménypark is lett

Befejeződött a tamási Kilátó felújítása, amelyet a kivitelezés során kiegészítettek fával és egyéb természetes anyagokkal, tájékoztatott honlapján a város önkormányzata. A helyiek számára, a csak fenyvesként ismert erdő közepén található, elkészült Kilátó alapjait még a hetvenes években építették. Ahogy fogalmaztak, a fejlesztéseknek köszönhetően most már igazán illeszkedik a környezetébe. A környékén pedig mindenhol különböző attrakciók, játékos feladatok várják a túrázókat. Összességében tehát a beruházás nem csak a tárgyi elemekre koncentrál, hiszen egy komplex élményterület készült el, ahol az egész család jól szórakozhat, miközben előtérbe kerülnek a környezeti értékek. A kisebbek megtanulhatják, melyik állat hol él, kipróbálhatják a fából készült akadálylépcsőt is, míg a nagyobbak és a felnőttek a százhetven kockából álló kirakót forgathatják, így fedve fel történelmi képeket Tamásiról. Emellett jól halad a Túrapont és a Látogatóközpont építése is.