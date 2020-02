Elkészült a költségvetés tervezete

Azon túl, hogy a választások óta eltelt időszakot értékelte, Ács Rezső a 2020-as költségvetésről, az uszodáról és a kistérség polgármestereinek megbeszéléséről tájékoztatott. A polgármester most már szokásos hétértékelőjét tartotta meg pénteken.

A kistérség polgármestereinek konzultációs fóruma egyszerre volt informális és formális. Mint arról Ács Rezső, Szekszárd polgármestere pénteki hétértékelőjén beszámolt, a településvezetők áttekintették az elmúlt évek közös projektjeit és az idei terveket.

Eddig a közös ügy a megyei kórház gyermekosztályának felújítása volt. A megbeszélésen az egyik polgármester felvetette, hogy a települések e közös beruházásokra költségvetésükben elkülöníthetnének egy keretet. Ács Rezső elmondta, mivel a szekszárdi tűzoltó laktanyát felújítják, idén ők a belső felújításért fognának össze.

A hétértékelő másik témája a héten lezajlott rendkívüli közgyűlési ülés volt, amelynek egyetlen napirendje az új uszodáról szólt. A szekszárdi polgármester kifejtette, hogy ezen a megbeszélésen is egyértelművé tette álláspontját. Eszerint a beruházást be kell fejezni. Szerinte az egy fős többség egy kicsit megijedt a felelősségteljes döntéstől, ezért nem határoztak a szerződés módosításról, és lesz szükség újabb megbeszélésre. Ács Rezső azt reméli, amit meglátása szerint a közgyűlés minden tagja, vagyis, hogy 2020. június 30-ra elkészül az új uszoda. Azért megemlítette azt is, hogy a közösségi oldalon szavaztatni az uszodaépítést érintő ügyekben kontraszelekció, hiszen nem mindenki facebookozik aktívan, mérlegelni pedig annak kell, aki a közgyűlési teremben ül.

Ács Rezső arra is emlékeztetett, hogy az ÉSZ jelöltjei kampányukban két órás ingyenes parkolást ígértek, ez azonban nem vált valósággá, ahogy a volt Gemenc szállóból sem lett idősek otthona. Ugyanakkor elsőként saját fizetésük megemeléséről gondoskodtak. Megakadt viszont a Generációk parkja, a Zöld város és a kerékpárút beruházás. A polgármester azt sem titkolta, nem örül annak, hogy az eddigi kilenc nagyrendezvényből mindössze három maradhat, a Pünkösdi Hal- és Vadünnep, a Háry János Mesefesztivál és a Szüreti Napok. A retro majálisra, a Szent László nap, az augusztus 20-i ünnepre, a Város Napjára, a Márton napra és az adventi programokra viszont egyelőre nem biztosítana forrást a többségi frakció.