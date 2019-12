Elkezdődött mindenütt az ünnepvárás

Advent azt jelenti, eljövetel, a karácsonyt megelőző várakozás ezzel az eljövetellel éri el csúcspontját. A kisböjtnek is nevezett időszak ma kezdődött, és a megyében több településen szerveztek gyertyagyújtást.

Megnyitott a karácsonyi kézműves vásár Szekszárdon, a Szent István téren. A Babits Mihály Kulturális Központnál pedig megtartották az első adventi programot: a Holló Együttes interaktív koncertet adott a gyerekeknek. Előzőleg dr. Kaszó Gyula református lelkész beszélt az adventi időszak lényegéről, az Immánuelről, amely szó jelentése: velünk az Isten. Ez az eljövendő, azaz Jézus az, akivel a Teremtő közelségét érezhetjük.

A megyében több településen a köztereken felállított adventi koszorúkon is meggyújtották az első gyertyát, csakúgy, mint az otthonokban, templomokban. Így volt ez Bogyiszlón is, ahol gyermekprogramot, koncertet is szerveztek ebből az alkalomból.

Színes és változatos rendezvényeket kínál a II. Völgységi Advent Bonyhádon, írja a város honlapja. Az alkalomhoz illő programok november 30-án kezdődtek és zajlanak december 21-ig, advent négy szombatján. Az ünnepi fények már felgyúltak a Kaszinókertben és a város több pontján. A programsorozatot Filóné Ferencz Ibolya polgármester köszöntője nyitotta meg, az első adventi gyertya meggyújtásakor Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, akik majd’ teljes egészében benépesítették a rendezvényteret. Az egyházi méltósággal ezt megelőzően, a Városháza dísztermében Vizin Balázs kommunikációs munkatárs beszélgetett az ünnep lényegéről.

Pakson Mikulásváró játszóház volt az ASE csarnokban. A Paksi Hírnök beszámolója szerint a vasárnapi programpalettán szerepelt egyebek mellett kézműves foglalkozás, játék- és kutyaterápiás-sarok, arcfestés, csillámtetoválás és légvár is. Az Óperenciás Bábszínház előadásában pedig a Mikulással is találkozhattak a gyerekek.