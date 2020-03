Elmaradnak mindenütt a nagy rendezvények

Mint ismert, a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdet az ország teljes területére. Az intézkedéssel kapcsolatban megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen rendezvények esetében a rendezők és szervezők felelőssége, hogy ezt a rendelkezést betartsák. Ennek kapcsán mutatjuk legfrissebb gyűjtésünket a megyénkben elmaradó március 15-ei ünnepségekről.

Szekszárd: A megyeszékhelyen elmarad a március 15-ei ünnepség. A képviselő-testület által létrehozott operatív törzs döntött erről szerda délutáni ülésén. A Szekszárd.hu beszámolója szerint a polgármesterből és az öt bizottsági elnökből álló testület az új információkra és a helyzetre való tekintettel döntött úgy, hogy a Béla király térre tervezett városi ünnepség elmarad. A hősök előtt tisztelegve, az ünnep rangjának megfelelően a megemlékezést vasárnap délelőtt tíz órától a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook-oldalán lehet figyelemmel kísérni, illetve a helyi médiaorgánumok is megkapják a péntek délelőtt rögzített felvételt.

Dombóvár: Az Apáczai Szakgimnáziumba tervezett ünnepség elmarad március 15-én. A koszorúzást azonban 16 órától megtartják a Szigeterdőben.

Bonyhád: A kormány által elrendeltek szerint Bonyhád Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények, a Varázskapu Bölcsőde és Óvoda, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, a Gondozási Központ, a Völgységi Múzeum, a Bonyhádi Sportcentrum és a Solymár Imre Városi Könyvtár programjai, továbbá a városi március 15-ei ünnepség is elmarad – áll a város honlapján közzétett sajtóközleményben.

Bátaszék: A március 15-re tervezett ünnepi megemlékezés beltéri része elmarad a Petőfi Sándor Művelődési Házban, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester. A vészhelyzet fennállásáig a bátaszéki programokra és rendezvényekre is vonatkoznak a korlátozások. Az ünnepi beszédet délelőtt fél tizenegykor hallgathatják meg az érdeklődők az emlékműnél, a Romkertben, amelyet követően mindenki elhelyezheti a koszorúját, virágját.

Tamási: Az utolsó utáni pillanatban Porga Ferenc polgármester hivatalos Facebook-oldalán, videoüzenetben jelentette be Széles András alpolgármesterrel, hogy elmaradnak a városi ünnepségek, a nagyobb tömeget, több embert érintő rendezvények, így a március 15-ei megemlékezés is. Mint elmondta, aki szeretné leróni a kegyeletét, akár a városi emléktábla előtt, akár a temetőben, arra kérik, hogy egyénileg tegye meg. – A kormány döntésének megfelelően járunk el – mondta lapunknak Porga Ferenc polgármester. A temetőben a tamási honvéd hősök síremlékénél és a Kossuth téri Petőfi emléktáblánál koszorúztak volna, ünnepi műsorral a művelődési központban készültek, valamint fáklyás felvonulást is terveztek. Úgy tudjuk, hogy az önkormányzat és az intézmények munkatársai március 15-én elhelyezik koszorúikat a már említett helyszíneken.

Gyönk: Gyönkön szintén minden rendezvényt töröltek, a március 15-ei ünnepséget is, erről Szaka Gyula polgármester tájékoztatott. Mint korábban elmondta, a napokban hivatalos operatív törzset alakítottak, hogy felkészüljenek a lehetséges veszélyekre. Elsődleges számukra, hogy megnyugtassák a lakosokat, hiszen az egészségügyi kockázaton felül a pánik és a félelem is jelentős kockázatot jelent a járvány kapcsán.

Várdomb: a március 15-i ünnepséget az általános iskolában megtartják, tájékoztatta lapunkat Simon Csaba polgármester, az alsó tagozatos diákok tartanak kisebb megemlékezést. Az ünnepséghez kapcsolódó falurendezvény viszont idén elmarad.

Báta: Szintén az általános iskolában emlékeznek meg az 1848-as eseményekről, kisebb csoport előtt, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester.

Pörböly: Nem tartanak nyilvános megemlékezést, mondta Sipos Lajos polgármester.

Tevel: Mint jogkövető állampolgárok természetesen mi sem tartunk semmilyen rendezvényt a koronavírus miatt – tájékoztatott Fazekas Attila polgármester. Hozzátette: betartanak minden óvintézkedést, amit a kormány elvár tőlük, és felhívják a lakosság figyelmét is a megelőzésre. Az óvodában és az általános iskolában az oktatás teljes mértékben a tanrend szerint folyik.

Sióagárd: Idén elmarad a március 15-i műsor. Gerő Attila polgármester tájékoztatása szerint ugyan nem haladnák meg azt a létszámot, amelyben maximalizálták a megtartható rendezvények méretét, ám szeretnék a fertőzés veszélyét minimálisra csökkenteni.

Medina: Nem lesz ünnepség, ám egészen más okból. Mint azt a település vezetője, Vén Attila elmondta, a műsort a gyerekek adták volna, ám sok a beteg. A hasmenéssel, hányással induló kórság ráadásul igen makacs, többen vissza is esnek. A polgármester azt is elmondta, egyébként a koronavírus miatt nem maradnak el rendezvények a faluban.

Szedres: Kovács János szedresi polgármester tájékoztatása szerint a község lakói nem rohamozták meg a boltokat, és nem érezni nagy készültséget. Tudomása szerint a nyugdíjas szervezet megtartja pénteki nőnapi rendezvényét, az iskolában viszont természetesen elmarad a március 15-ei ünnepség. Szóba került az is, hogy az önkormányzat szórólapon tájékoztatja a település lakóit a szükséges teendőkről. Azt is megtudtuk, hogy az állandó gyógyszerek receptjeiért érdemes telefonálni a háziorvosnak, a vényeket aztán a rendelőből átviszik a patikába.

Ozora: – A kültéri rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátot figyelembe véve településünk esetén a március 15-i rendezvény megtartásának nincs akadálya. A korábbi évek tapasztalatai alapján a rendezvényre 25-30 főt várunk – nyilatkozta Nagy Istvánné, Ozora polgármestere. A polgármester azt is mondta: a lakosság nagy része idős, ők ezekre a programokra már nem nagyon tudnak eljönni. Az iskolások fognak szerepelni, így megjelennek a hozzájuk tartozó szülők, képviselők is. A fiatalok az 1848-as eseményeket elevenítik fel, azok fel lettek osztva tizenegy-két gyerek között. A megemlékezés Ozora Barátkút terén lesz, ez a Petőfi és a Kossuth utca találkozásánál van. Már évek óta itt tartják ezt a rendezvényt.

Felsőnyék: – Rendezvényeinket nem tartjuk meg – nyilatkozta Debella László, Felsőnyék polgármestere.

Belecska: A közeljövőben rendezvény, kulturális program, összejövetel nem lesz, tájékoztatott Szemeti Sándor, Belecska polgármestere.

Dúzs: – A közeljövőben településünkön nem szervezünk rendezvényeket, programokat – nyilatkozta Gulyás Ildikó Dúzs önkormányzata nevében.

Hőgyész: Máté Szabolcs, Hőgyész polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a kormány iránymutatása alapján a településen nem lesz március 15-én koszorúzással egybekötött megemlékezés a szentmise után.

– Az általános iskolásaink nagyon készültek az ünnepségre, pénteken emlékeztek volna meg a művelődési házban. Hónapokon át próbáltak, így csak maguknak, de megtartják március 15-ei megemlékezést, és felveszik videóra. A felvételt az intézmény oktatói még aznap az összes tanteremben, interaktív táblák segítségével lejátsszák a többi diáknak. A tervek szerint az ünnepi felvételt a Facebookra is felteszik – mondta lapunknak Máté Szabolcs polgármester.

Kalaznó: Kalaznón a Fejlődő Kalaznóért Egyesület tartott volna március 15-ei megemlékezést vasárnap, Csibrákon, koszorúzással egybekötve, de az esemény elmarad. Erről Frei-Kovács Mónika kalaznói polgármester tájékoztatta lapunkat.

Pincehely: Piringer József pincehelyi polgármester arról tájékoztatott bennünket, hogy március 15-én koszorúzást és este bált tartottak volna, de minden rendezvényüket lemondták.

Regöly: Regölyben egy nappal később, hétfőn tartották volna meg a megemlékezést, de az elmarad. Minderről Kelemen Csaba polgármester tájékoztatta lapunkat.

Szakadát: Laszk Gábor szakadáti polgármester elmondta, úgy döntöttek, semmilyen rendezvényüket nem tartják meg, miután Gyönkön a koronavírus-helyzettel kapcsolatban egyeztettek a városhoz tartozó települések képviselői. – Az idős klubunk tagjait is megkértük, hogy maradjanak otthon.

Udvari: Udvari polgármestere Peszt Attila arról tájékoztatott minket, hogy egy civil szervezet március 15-e alkalmából szombatra bált szervezett volna, de az elmarad.

Iregszemcse: Tóth Szabolcs iregszemcsei polgármester szintén arról számolt be, hogy a kormányrendelettel nem mennek szembe, ezért elmarad a március 15-ei program. Ám aznap a lakosságot az alpolgármesterrel várják egy rövid kültéri koszorúzásra, és a Himnusz eléneklésére reggel tíz órakor a szoborparkban a Kossuth – szobornál. – A hősöknek kijár a tisztelet – tette hozzá a polgármester.

Tolnanémedi: Vígh László, Tolnanémedi polgármestere a község hivatalos zárt Facebook-csoportjában jelentette be, hogy a március 13-án 16:30 órára tervezett ünnepi megemlékezés az emlékmű előtt, elővigyázatossági okokból elmarad.

Nagyszokoly: Nagyszokolyban is elmarad a március 15-ei rendezvény, amelyet pénteken tartottak volna. A lakosok egyénileg, az óvodások külön csoportokban mennek emlékezni, és az önkormányzat tagjai is külön helyezi majd el a megemlékezés koszorúját, virágait a nagyszokolyi emlékparkban. Szervezett ünnepség azonban nem lesz. Minderről Bors Bálint polgármester tájékoztatta lapunkat.

Diósberény, Felsőnána, Miszla, Varsád, Keszőhidegkút: Diósberényben Tillmann András László polgármester azt mondta, nem tartanak ilyen nagyszabású rendezvényt, de ha tartanának, természetesen elmaradna. Bíró Szabolcs felsőnánai polgármester ugyanerről tájékoztatta lapunkat. Boza Ferenc Miszla polgármestere és Andrási Zoltánné varsádi polgármester szintén, akárcsak Nagy Aranka keszőhidegkúti polgármester, hozzátéve, hogy ezeknek a rendezvényeknek náluk kicsi a látogatottsága.

Természetesen a lista még nem teljes, várhatóan bővül majd a következő napokban. Ahogy tudomásunkra jutnak további elmaradó március 15-ei rendezvények, frissítjük cikkünket.

