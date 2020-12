Elment egy igazi tanáregyéniség, Bézi László

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Szekszárdi Garay János Gimnázium közössége szomorúan értesült egykori tanára, Bézi László haláláról. Bézi tanár úr 1957-től 1992-ig volt a gimnázium pedagógusa. A 35 év alatt nyolc alkalommal osztályfőnöki megbízást is kapott.

Legendás pedagógus volt. Nemcsak tanított, nevelt is. Figyelmét, türelmét szentelte diákjainak. Nyugodtan, hangját soha fel nem emelve mesélt és mesélt, közvetített: tudást, értéket, szeretetet.

Jelen sorok írója 1987 és 1991 között a tanár úr utolsó osztályának tagja volt. 2020. december 19-én, szombat délután futótűzként terjedt a hír közöttünk: „Ő is elment.” Hiánya harminc év után emlékeket ébreszt. Szombaton – búcsúzóul – újra összekovácsolta az osztályt. A közösségépítéshez akkor is, mindig is nagyon értett.

Hogyan emlékszünk vissza egykori tanárunkra? Előfordult, hogy egy aktuális történés fontosabb volt, mint az aznapi történelemlecke, igen. Sokszor vitattuk meg az Élet Nagy Kérdéseit. Számos történet fűződik hozzá, olyanok, amelyekre most, három évtized távlatából is emlékszünk. Ő tanított meg minket a helyes kézfogás etikettjére, vagy rávezetett bennünket, hogy igényes beszédünkben kerüljük az „őzést”, illetve legyünk határozottak és lényegre törőek szóbeli megnyilvánulásaink során. Tőle hallottunk a Garay János Gimnázium egykori tanárairól, Pataki Józsefről és Létay Menyhértről, mert Bézi tanár úr is garaysta diák volt az ’50-es évek elején.

Pedagógiai munkájában mindennél fontosabb volt számára tanítványai egyéniségének formálása. Érdekelte, honnan jöttünk, mik vagyunk most, és hova megyünk. Ballagás után is tartottuk vele a kapcsolatot, nagy szeretettel engedett be minket az otthonába, osztotta meg velünk egészségügyi gondjait is, amelyeket hősiesen viselt, és hallgatta figyelmesen a mi történeteinket.

A 28 fős osztályunkból nyolcan a pedagóguspályát választottuk. Mondhatjuk, hogy ez véletlen, mégis úgy gondolom: létezett számunkra egy minta, egy hiteles ember, akinek a humánum mint érték megkérdőjelezhetetlen volt, és akitől sokat lehetett tanulni.

Meghívót sajnos már nem küldhetünk Bézi tanár úrnak a következő osztálytalálkozóra, de szellemisége, szemléletmódja mindig itt lesz velünk.

A Szekszárdi Garay János Gimnázium közössége nevében: Kiss Hedvig, egykori diák, jelenlegi tanár