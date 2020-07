Élményekben gazdag hetet töltöttek el

Tartalmasan telt az elmúlt hét a Bogyiszlói Általános Iskola Sulitáborában. Ahogy az a gondosan vezetett Facebook-bejegyzésekből is kiderül, az első napon a Bogyiszlói Holt-Duna körül kirándultak a gyerekek, illetve Szűcs István, Szűcs Boldizsár és Hajdú József izgalmas bemutatóin halakkal, madarakkal, vadakkal ismerkedhettek. Másnap a tájházban bővítették tudásukat a falu történetéről, majd a Király József által alapított Első Magyar Jelvénymúzeumban jártak a táborozók, valamint az iskola udvarán aszfaltrajz során élhették ki kreativitásukat.

A hét közepén a mozgásé volt a főszerep, ugyanis Domboriba tettek biciklitúrát az ifjak, ahol kincskereső játékban vettek részt, eveztek és persze fürdőztek is. De a bogyiszlói sportcsarnokban teremtájékozódási futáson is próbára tehették magukat, amit kódkeresés követett a faluban. A következő napon Révbérpusztára utaztak a táborozó diákok, ahol további élmények, zene, tánc, lovaskocsikázás, lovasbemutató, de még Misi, a csacsi is várt rájuk. Hazafelé pedig megálltak Dunaföldváron fagylaltozni.

A zárónap programjában vizes vetélkedők, ugrálóvárak szerepeltek, míg Berka Barbara bőrápolási és sminkelési tanácsokat adott a lányoknak. Volt táncház, ahol Mihalovics Zsolt húzta a talpalávalót, és a lépésekben Huszárikné Böröcz Zsófia segített. Zárásként csillámtetoválás és arcfestés volt a gyerekek ajándéka.

Boda Zoltán iskolaigazgató köszönetét fejezte ki mindazoknak, aki bármilyen módon hozzájárultak a tábor sikeréhez. A megvalósulást a Gyermekekért Bogyiszlóért Alapítvány anyagilag támogatta.