Elődeink értékrendje mérvadó a fiatal informatikus számára

A fővárosból húzta haza a szülőföldje iránt érzett kötődése Horváth Istvánt. A Paks II. Zrt. Faddon élő alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési szakterület vezetője pályafutása csúcsaként élte meg azt, hogy kollégáival együtt létrehozták a cég saját informatikai infrastruktúráját. Az, hogy ezzel elkészültek, nem jelenti azt, hogy le kell mondania a kihívást jelentő feladatokról, hiszen a projekt előrehaladása a jövőben is temérdek informatikai kihívással kecsegtet.

– Budapesten, a versenyszférában töltött évek után itthon, Tolnában talált új kihívást a Paks II. projektben. Mi hozta haza?

– A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán szereztem a mérnök-informatikus, majd a mérnök-tanár diplomámat, és azt már a kezdeti években tudtam, hogy alkalmazásfejlesztő szeretnék lenni, mert elsősorban az érdekelt, hogyan tudok olyan szoftvereket alkotni, amelyek megkönnyítik, felgyorsítják és megszerettetik a különböző tevékenységeket – mondja Horváth István. – Egy szombati napon kézbe vettem a diplomámat, a következő hétfőn már Budapesten kezdtem egy, a SOA (szolgáltatásorientált architektúra) irányzatban akkor piacvezető fejlesztő cégnél. Kezdetben kisebb projekteken dolgoztam, de már a második év végén vezető fejlesztő lettem. Amikor úgy éreztem, már nincs számomra új kihívás, átmentem egy másik fejlesztő céghez, ahol K+F (kutatás és fejlesztés) konstrukcióban nagyon széles spektrumon dolgoztam. Nulláról kellett megoldást keresni olyan problémákra, amikről sok másik cég előttünk már lepattant. Úttörő megoldásokat dolgoztam ki, amit nagyon élveztem, mert lételemem, hogy problémákat oldjak meg. Nagyon sok időt szenteltem a szakmai fejlődésnek, de miközben sorra értem el sikereket, egyenes arányosan nőtt bennem az az érzés, hogy hiányzik a vidék, ahonnan indultam. Azt vettem észre, hogy sokkal kreatívabb vagyok természetes közegben, és sokkal szívesebben nyitom ki a notebookomat egy vidéki ház teraszán, mint a budapesti belvárosban. Így amikor találkoztam egy Paks II.-es informatikai pozícióval, egyből megpályáztam és felvettek.

– Az mit jelentett, hogy ez az informatikai állás éppen egy atomerőmű-építő cégnél várta?

– Mivel Tolna megyei vagyok, az atomerőművet természetesen ismertem. Azt, hogy miért fontos a két új blokkot megépíteni, és ezt miért kell teljes mellszélességgel támogatnom, nem volt kérdés bennem egy pillanatig sem. Az pedig inspiráló volt, hogy részt vehetek az ország egyik legnagyobb projektjében, amihez szeretném szakmailag a lehető legtöbbet hozzátenni. Úgy gondoltam, hogy ehhez remek alap a piaci környezetben megszerzett tapasztalat. Ma az Infokommunikációs Osztályon IT alkalmazásüzemeltetési szakterület-vezetőként dolgozom. Négy évvel ezelőtt még az osztály első munkatársainak egyike voltam. Már akkor felvetődött a gondolata egy saját informatikaiszolgáltatás-rendszer elindításának. Ezt hosszú előkészítő munka után, februárban meg is valósítottuk.

– Az átállás mekkora feladatot jelentett?

– Szerintem nincs olyan ember a szakmában, aki ne kihívásként, vágyott feladatként élné meg, ha zöldmezős beruházásként, gyakorlatilag a nulláról létre kell hozni egy informatikai infrastruktúrát és teljes szolgáltatáshalmazt. Ez rám is igaz. Amikor terveztük, már látszott, hogy ez milyen komplex, nagy feladat. De szerencsére olyan kollégákkal alkotunk egy csapatot, akik a saját szakterületüket a lehető legprofibb módon képviselték. Egy ilyen nagy léptékű feladat nemcsak precíz tervezést és rengeteg erőforrást igényel, de elengedhetetlen a kollégák kitartása és némi önfeláldozása is. Informatikai szakemberek életében legfeljebb egyszer adatik meg ekkora volumenű átállás, és az is csak a legszerencsésebbeknek. Nagyon örülök, hogy nekem megadatott, ez a pályám eddigi csúcsa. Viszont mostantól egészen más típusú feladat vár ránk. Más szemléletmódot kíván az üzemeltetés, de szükség van a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére is. Nem kell tartani attól, hogy a kreativitásomra, problémamegoldó képességemre nem lesz szükség. Ahogy a projekt halad előre, irdatlan nagy informatikai igény lesz. Nagyon fontos lépés volt, hogy ehhez megteremtettük a biztonságot nyújtó informatikai függetlenséget.

– Úgy hírlik családi vonás a céltudatosság…

– Így igaz. Ez rám és a testvéremre is jellemző. Ő is mérnök-informatikus és felelős beosztásban dolgozik, osztályvezető az MVM Informatikánál. A szüleink kétkezi munkások voltak, és minket úgy neveltek, hogy céltudatosan, szorgalmasan végezzük a munkánkat. Maximalisták vagyunk, törekszünk arra, hogy minden probléma és feladat meg legyen oldva, mégpedig úgy, hogy azért később is bármikor felelősséget tudjunk vállalni. Ez nem csak a szakmai dolgokra igaz.

– Mi a helyzet a vidéki élettel?

– Számomra a vidéki élet nemcsak a természet iránti szeretetet jelenti, hanem a különböző hagyományok, elődeink értékrendje, az általuk ránk hagyott népi kultúra iránt is megnyilvánul. A garázsom már megtelt nagypapák idejéből ránk maradt tárgyakkal, járommal, szekérrel, viharlámpával, s ezek közül, amit lehet, használok is. A néptánc és népzene nemcsak a hobbimmá vált, hanem a szerelmemmé is, rendszeresen járok táncházakba, tánctáborokba.