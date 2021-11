Előtérbe került a gazdaság talpra állítása és a nyitás

Jövő héttől kapható az újságárusoknál a Figyelő TOP 200 Évkönyv. A kiadvány a hazai legnagyobb és a leggyorsabban növekvő vállalkozásokat állítja sorrendbe az OPTEN Informatikai Kft. adataira támaszkodva.

Az évkönyv idei tematikája az újranyitásra, a gazdaság talpra állítására, a makrogazdasági folyamatokra fókuszál. A Figyelő üzleti hetilap szerkesztősége több mint húsz éve állítja össze a legnagyobb vállalkozások rangsorát. Az évkönyvet bemutató csütörtök esti gálán részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter is.

A nemrégiben megjelent TOP 100 Magyar Bor kiadványban szereplő nedűk egy részét is felvonultatták a szervezők a fogadáson. Kiemelten reprezentálták ezúttal is a Szekszárdi borvidéket, így kóstolhattak a vendégek Heimann, Bősz Adrián, Lajvér és Bodri borokat, a Bodri Borbirtok külön standdal is jelen volt.

A Figyelő TOP 200 Gálán adták át a szerkesztőség által felkért zsűri ajánlásával az Év vállalata, az Év pénzügyi Vállalkozása, az Év Innovatív Vállalata Díjakat. Ugyancsak ott, a Duna partján fekvő, impozáns Bálna Rendezvényközpontban került kiosztásra az OPTEN Stabilitás Díj, valamint a Provident Társadalmi és Hasznossági Díj. A Nemzeti Útdíj Szolgáltató Zrt. a Közlekedéstudományi Egyesülettel közösen a Közlekedési Innovációs Díjat, míg a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. a Spar Fenntarthatósági Díjat adta át.

Az évkönyvből kiderül, nagyon nehezen lehet értelmezni a 2020-as vállalati pénzügyi évet, ugyanis a Covid-járvány hatásai összehasonlíthatatlanná teszik más esztendőkkel. Rendszerint a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonlítják a folyamatokat, de akkor a világ gazdasága egy csapásra forráshiányos lett, ezzel szemben most komoly eszközállományok várták ugrásra készen a cégeket. A globális gazdaság vezetői némileg túl is fűtötték az egyes piacokat, aminek a kedvező hatásai évek múlva is látszódnak majd.

Csökkent a legfelső és a legalsó szegmensben lévő cégek közötti távolság. A 2020-as pénzügyi évben a TOP 200-ba jutás árbevételi küszöbértéke 57,8 milliárd forintra nőtt, ez 9,7 százalékkal haladja meg az előző esztendő értékét. Ez persze önmagában is elég lett volna az olló csukódásához, de a hatást nagyon erősen támogatta, hogy a listavezető Mol forgalma 23,8 százalékkal apadt, ami pedig jelentősen lefelé nyomta a felső értéket.

Tavaly a TOP 200 berkeiben az öt legnagyobb árbevétel-növekedést elért vállalat együttes növekménye 1151 milliárd forint volt. A legnagyobb forgalomcsökkenést elszenvedett öt társaság együttesen viszont 2503 milliárddal maradt el az előző évtől. A feldolgozóipar összességében szintén forgalomeséssel nézett szembe, de számos vállalat tudta ebben a körben jelentősen növelni árbevételét, ami arra utal, hogy a koronavírus hatásait simította az anyacégük – pont ezért nehéz valódi trendet találni 2020-ban a vállalatok eredményeinek tekintetében. Volt, aki most látta elérkezettnek az időt a hazai kapacitások megterhelésére, és volt, aki konzervatív módon mindenhol visszafogta aktivitását. Az viszont jól látszik, hogy aki vissza is fogta magát, a munkavállalóihoz akkor is ragaszkodott. Egy ilyen vérzivataros időszakban például a TOP 200 társaságai által foglalkoztatottak száma 2,6 százalékkal nőtt 2019-hez képest.

DÍJAZOTTAK:

Az Év Vállalata – Zoltek Zrt.

Az Év Pénzügyi Vállalkozása – K&H Csoport

Az Év Innovatív Vállalata – Master Good-cégcsoport

Opten Stabilitás Díj – Samsung Electronics Magyar Zrt.

Provident Társadalmi és Hasznossági Díj – Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

NÚSZ–KTE Közlekedési Innovációs Díj – Aba Attila és Esztergár-Kiss Domokos, a MoveCit projekt kidolgozói

SPAR Fenntarthatósági Díj – Henkel Magyarország Kft.

Borítóképünkön: Hét kategóriában adtak át díjat az idei Figyelő TOP 200 Gálán. Képünkön (balról jobbra) a díjátvevők a táblázatban szereplő sorrendnek megfelelően