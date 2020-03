Elsősorban online és telefonon érhetők el

Rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezetett be a tamási polgármesteri hivatal. Hétfőn és csütörtökön 10-12 óra kereshetők fel. A hivatal portáján valamennyi kérelem, beadvány leadható, elérhetőséggel, amely szükséges a további ügyintézés miatti kapcsolattartáshoz. A hivatal telefonszámai továbbra is működnek.

Szintén rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezetett be a gyönki hivatal, valamint miszlai, szakadáti, szárazdi udvari és varsádi kirendeltségek. Az ügyfeleket hétfőtől csütörtökig 10-12 óra között, a bejárati ajtónál kialakított ügyfél-szolgálati ponton fogadják. Ott adhatják le kérelmeiket, és csak rendkívüli esetben léphetnek be a hivatal épületébe. Kérik az állampolgárokat, hogy ügyintézésük során a telefonos (74/448-117) és az elektronikus lehetőségeket (www.gyonk.hu) részesítsék előnyben.

Bonyhádon is arra kérik az embereket, hogy elsősorban telefonon és elektronikusan intézzék ügyeiket, személyes ügyfélfogadásra kedden 8 és 10, valamint csütörtökön 14 és 16 óra között van lehetőség. Dunaföldváron is elsősorban elektronikus ügyintézésre kérnek mindenkit. Az ügyintéző irodájában pedig az ügyintézőn kívül legfeljebb egy ember tartózkodhat. Dombóváron is korlátozások léptek életbe. Rendkívüli esetben hétfőn, szerdán és csütörtökön 8 órától 12 óráig fogadják az ügyfeleket, minden más esetben telefonon és elektronikusan is elérhetők.

A NAV megyei ügyfél-szolgálatain az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van, tájékoztatott Mózsik Szilvia, a megyei igazgatóság sajtószóvivője. Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért kérik az ügyfeleket, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést.