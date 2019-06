Eltervezték, megpályázták és megvalósították a felújítást

Kedden reggel Kovácsné Lébényi Klára, a József Attila Általános Iskola igazgatója és Tárnok Zoltán, a Dombóvári Focisuli Egyesület vezetője vágták át a nemzeti színű szalagot a megújult öltöző és vizesblokk ünnepélyes átadóján. Az egyesület vezetősége kezdeményezte az iskolában a beruházást, hiszen a tornaterem melletti öltözőket több egyesület is igénybe veszi délutánonként, így a korszerűtlen körülmények javítása szükségessé vált. A nyílászárók és mosdókagylók cseréje mellett, új csúszásmentes burkolat is került a helységekbe. Tervezik még a padok felújítását is, tájékoztatott az igazgatónő.

A beruházás hatmillió forintból valósulhatott meg, melynek támogatásához helyi vállalkozók és az épület tulajdonosa, a város önkormányzata is csatlakozott. – Elterveztük, megpályáztuk és megvalósítottuk – emelte ki Tárnok Zoltán az ünnepélyes átadón. A Focisuli az ismert körülmények tükrében teljesen önmagáénak érzi a felújítást és reméli, hogy a labdarúgó palánták mellett az iskola tanulói is örömüket lelik a jobb körülményekben.