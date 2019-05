Eltévedni életveszélyes lehet

Körültekintően kell közlekedni a terepen.

Tavasszal és nyáron, a jó időben többen indulnak a természetbe túrázni. Természetesen ilyenkor is mindig oda kell figyelni a saját biztonságunkra. A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület vezetője, Badacsonyi László tanácsai szerint körültekintően kell közlekedni olyan terepeken, amelyet a túrázó, a futó vagy esetleg csak sétáló ember nem ismer. Lehetnek ugyanis olyan aknák, kutak, amelyek egyik pillanatról a másikra elnyelhetik. Ezért ajánlatos a biztonságra vonatkozó tanácsokat betartani, és úgy sportolni, edzeni, túrázni, hogy lehetőség szerint a minimálisra csökkenjen a balesetek esélye. A kirándulások során figyelni kell például a megfelelő öltözködésre is, amely egyrészt az időjárás viszontagságaitól, de akár egy sérüléstől is megóvhat bennünket.

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha bárki bárhova elmegy, akár túrázni, akár kirándulni, sétálni, futni, sportolni, vagy épp csak kutyát sétáltatni, akkor arról legalább egyvalaki tudjon – mondta Badacsonyi László. – Én például, amikor biciklizni megyek, a feleségemnek elmondom az útvonalat, és hogy körülbelül mikor érkezem haza. Ha a megadott időn belül nem vagyok ott, akkor hívnak, és ha nem érnek el, akkor értesítik a hatóságot és a csapatunkat.

– A túrázások, a kirándulások során arra kell nagyon figyelni, hogy ismeretlen helyen ne bóklásszon össze-vissza az ember, és ne térjen le az útról. Ha ugyanis eltéved, akkor lehet, hogy egy egész éjszakát a szabadban kell tölteni, és az éjszakák mostanában még hidegek – mondta lapunknak a szakember.

Az egyesület vezetőjét arról is kérdeztük, hogy mire kell odafigyelni a családtagoknak, ha megtörténik az egyik legrosszabb: eltűnik a szerettük. Hogyan lehet minél hatékonyabban segítséget kérni, és segíteni azok munkáját, akik gyakran az életüket teszik kockára, hogy megmentsék az embertársaikat? A szakember elmondta, hogy minden esetben fontos a higgadtság megőrzése, semmiképp sem szabad pánikba esni, ész nélkül cselekedni. Amikor egyértelműen kiderül, hogy eltűnt és veszélyben lehet a közeli hozzátartozó, akkor a legelső lépés, hogy a rendőrséget kell értesíteni. Miután ez megtörtént, akkor érdemes körbekérdezni a közvetlen barátokat, ismerősöket, nem látták-e az illetőt, tudnak-e róla valamit. Ezután célszerű megkeresni a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesületet is, amely kiképzett kutyákkal és egyre bővülő mentőfelszereléssel kutatja fel az eltűnt személyeket.

Az egyesület tagjai a hatóságok munkáját segítik, együtt dolgoznak velük. Munkájukhoz hozzátartozik, hogy az eltűnt személy vagy személyek hozzátartozóit kikérdezik az eltűnés pontos időpontjáról, arról, hogy milyen jellegű lehet az eltűnés, az eltűnt szenved-e bármilyen betegségben, volt-e valaha is öngyilkossági szándéka. Az is fontos információ, hogy ki beszélt az eltűnttel utoljára, valamint, hogy mikor és hol tűnhetett el. Vannak-e olyan helyek, ahol szívesen tartózkodik vagy tartózkodott, esetleg valamilyen módon kötődik hozzá? Néhány kérdést telefonon tesznek fel, majd utána személyesen találkoznak a családdal. Az eltűnt személy keresését pedig a hatóságokkal egyeztetve kezdik meg, a lehető legrövidebb időn belül.