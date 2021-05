Emberéletek múlhatnak a műhely pontos munkáján

Az Év rendvédelmi alkalmazottja kitüntető címet adományozott Weitner Jánosnak, a gépjárműműhely vezetőjének a megyei rendőr­főkapitány.

A műhelyben javítják a főkapitányság autóparkját, kivéve a garanciális járműveket, azokat külső szakműhelybe viszik. Ott végzik el a téli-nyári átállásokat. Végzettsége autószerelő és gépjárműtechnikus. Weitner János fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatokat ápoljon nemcsak a beosztottjaival, hanem a rendőrökkel is. Akkor érzi jól magát, ha minden feladatot pontosan elvégzett. Szerinte legnehezebb a munkák elvégzésének a sorrendjét kijelölni. Ha kell, listát vezet a teendőkről.

Mint mondta, képtelen félmunkát végezni, mindig is maximalista volt. Indoklásképpen hozzátette, hogy az ő szakmájukban emberéletekről van szó, ezért nem mindegy, hogy milyen állapotban van az autó, amit kienged a forgalomba. Itt minden csavart rendesen meg kell húzni, hangsúlyozta. Éppen ezért arra a legbüszkébb, hogy a 37 év alatt az általuk szervizelt autókkal történt balesetet követően mindössze kétszer hivatkoztak műszaki hibára. De később kiderült, hogy a balesetet nem a rosszul megjavított autó okozta.

Nemrégiben a szervezet átalakítása során a rendőrségnél közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók – oktatást és sikeres vizsgát követően – rendvédelmi alkalmazottak lettek, a többiek pedig munkavállalókká váltak. Ekkor lett rendvédelmi alkalmazott, akinek például a titokvédelmi szabályokat is be kell tartani. A kérdésre, hogy mi a szép a munkájában, elsősorban a változatosságot említette. Elég csak annyit mondani, hogy huszonöt fajta gépkocsitípussal dolgoznak, mindegyiknek mások a paraméterei, mindegyikhez más célszerszámok tartoznak. Más autó kell a terepre, erdőbe, mezőre, vízpartra, és más az autópályára. A nyomozóknak, helyszínelőknek be kell menni a földútra, szántásra, bokros területre is, tette hozzá.

Még két éve van vissza a nyugdíjig, lassan kezdi érezni, hogy fárad. Azt szeretné, hogy időben kiderüljön, ki lesz az utóda, mert mindent pontosan szeretne átadni. Nemcsak a munkahelyi teendők, hanem a családi feladatok, a szülői ház, a tágabb család gunarasi nyaralójának a karbantartási munkálatait is ő végezte eddig.

Kérdésünkre elmondta, hogy elégedett embernek érzi magát, hiszen megtalálta a hivatását, élete párját, két szép gyerekük, egy unokájuk van. A fia Budapesten él a feleségével és gyermekükkel. A lányuk a Szekszárdi Rendőr-kapitányságon rendőr, párjával Mórágyon élnek. A felesége tavaly, élve a lehetőséggel, negyvenéves munkaviszonnyal ment nyugdíjba.

Ha majd ő is nyugdíjas lesz, a pihenés mellett több időt szeretne tölteni a családjával, főként a kisunokájával. Több lehetőségük lesz sétára, kirándulásra, olvasásra, nyaralásra. Kedvencei a bűnügyi regények, sporttal foglalkozó könyveket is olvas.

Naprakészen tájékozott ember, a beszélgetés során egyebek mellett szó esett a mai fociról is, amiről megvan a maga véleménye. A témát nyilván jól ismeri, hiszen egy ideig NB I.-es csapatban is játszott. A migrációról is szót váltottunk. A telepen ott sorakoznak az illegális migránsokat szállító, lefoglalt autók. És persze a vírushelyzetet is megvitattuk.

Az elismerés indoklásából Weitner János 1984. augusztus 1-től dolgozik a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. Kezdetben aktív labdarúgóként sportállásban volt, majd 1989-től a gépjárműműhelybe került, ahol autószerelőként dolgozott. Gépjárműszerelői szakvizsgája alapján műhelyvezetővé nevezték ki 1991. június elsejével, 2019. február elsejétől rendvédelmi igazgatási alkalmazott. A javítóműhely vezetőjeként irányítja és szervezi a szolgálati gépjárművek technikai üzemeltetését. Munkáját kiemelkedő példamutatással, szakmai hozzáértéssel végzi, immár több mint három évtizede. Munkavégzésében szerepet kap a felelősségérzet és hivatástudat. Kollégáival közvetlen, jó kapcsolatokat ápol, akik tisztelik és elismerik, szívesen fordulnak hozzá szakmai vagy akár magánéleti gondjaikkal is.

Borítóképen: Weitner János

