Emlékezetessé teszik a diákok első napját

Diákok ezrei kezdték meg ma a tanévet megyénkben is. Az idei rendhagyó év lesz, de a legtöbb általános iskolában ügyelnek arra, hogy az első osztályosoknak minden nehézség ellenére emlékezetes maradjon életük első iskolai napja.

Az általunk megkérdezett általános iskolákban mindenhol kiemelt szerepet kap szeptember elsejétől a fertőtlenítés, a diákok, a tanárok biztonsága.

Bátaszéken a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában csak az elsősöknek és szüleiknek tartanak szeptember elsején rövid ünnepséget, reggel nyolc órától. Mészáros István igazgató elmondta, a szakmai előírásokat ők is megkapták, ez alapján állítottak össze egy protokollt, amit még tanévkezdés előtt átbeszéltek a tanárokkal. Felkészültek arra, hogy a helyzet folyamatosan változhat, így alkalmazkodni fognak az adott helyzethez. Pillanatnyilag örülnek annak, hogy hagyományos módon folyik az oktatás, a digitális forma ugyanis nem volt hasznos azoknak a tanulóknak, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel. Az iskolában sok ilyen diák van.

A szekszárdi Baka István általános iskolában augusztus utolsó napján, este hat órakor tartották meg az intézmény kétszintes aulájában az elsősök részére a tanévnyitót, tájékoztatta lapunkat Pál Tibor igazgató-helyettes. A szülők – szájmaszkban, kézfertőtlenítés után – a második szintről hallgathatták a rövid műsort. Hatvankét elsős kezdte meg a tanévet, nekik próbálták emlékezetessé tenni ezt a napot. Az előírás szerint, a szülők csak a portáig kísérhetik a gyerekeket. Az intézményben délelőtt, délután takarítanak a mosdókban, osztálytermekben, padokat, székeket áttörlik fertőtlenítővel.

A bonyhádi Széchenyi általános iskolában is szeptember 1-én tanévnyitóval kezdődik a tanítás, melyen csak az elsősök vehetnek részt, szüleikkel együtt, illetve csak a kilencedik osztályosokat köszöntötte az igazgató. Steiner Krisztián intézményvezető elmondta, az intézkedési tervükben szerepel, hogy megszigorították a belépést, az első héten még bekísérhetik az iskolába az elsősöket a szülők, a továbbiakban már nem. Folyamatosan fertőtlenítenek, a kilincseket, a számítógépek billentyűzetét is.

Tamásiban, a Würtz Ádám Általános Iskolában szeptember elsején, reggel nyolctól tartották a tanévnyitó ünnepséget. Gasparics László intézményvezető elmondta, csak az elsős és ötödikes tanulók szüleit engedték be az épületbe. A tanulók reggel a saját osztályaikban, rádión keresztül hallgathatták meg az intézményvezető beszédét, valamint a másodikos tanulók verses műsorát. Az intézményben ősztől a szülőktől, de a látogatóktól is elvárják a maszk viselését a dolgozóik és természetesen a saját egészségük megőrzése érdekében is.

Legyen nekik öröm az iskola A paksi általános iskolák vezetői egységesen úgy döntöttek, hogy idén csak az elsősök számára lesz tanévnyitó ünnepség az udvaron, ahova legfeljebb két hozzátartozó kísérheti el a gyermeket. Kovácsné Pál Krisztina, a Bezerédj Általános Iskola igazgatója azt is elmondta: törekednek rá, hogy emlékezetessé tegyék az eseményt új diákjaik számára. A második osztályosok szavalni fognak, például a Legyen öröm az iskola és a Már iskolás vagyok című versek hangzanak majd el. Annak jelképeként pedig, hogy befogadták a kis elsősöket az intézménybe, ünnepélyesen nyakukba kötik a bezerédjs nyakkendőt. Felület- és kézfertőtlenítő szerekkel természetesen a paksi iskolákat is ellátták, és az eddigieknél gyakrabban végeznek fertőtlenítést a termekben, kiemelt figyelmet fordítva a kilincsekre, kapcsolókra.

Borítókép: Megismerkedtek az iskolájukkal az elsősök