Énekeltek, táncoltak a megye nyugdíjasai

Példaértékűen ünnepelte a szekszárdi Babits Nyugdíjas Klub a huszadik születésnapját a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében szeptember 26-án.

Már a rendezvényterem bejárata előtt érződött, hogy itt valami jó mulatság készül. A benti zsongás közepette helyet kínáltak az egyik megterített asztalnál, körvonalazódott, hogy jó társaságba csöppentünk. Az asztalon egy fehér királyliliomból és napszínű rózsából álló csokor került elénk. „Ezt le fogom fotózni!” – jelentette ki elragadtatva az egyik hölgy, aki aztán víg dalolásba fogott. Mint kiderült, Bánki Erzsébetről van szó, a rengeteg kiemelt aranyérmet, aranykoszorús minősítést nyert amatőr énekesnőről. Elmesélte, hogy október 1-jén (az idősek világnapján) Hőgyészen húsz dalt énekel majd az Idősek Otthonában. Csütörtökre hivatalos fellépéssel nem készült, a Nyugdíjas Klub vezetőjét, Dózsa Gyulánét mégis dallal üdvözölte a mikrofonállvány előtt.

Bemutatkozott Fenyvesné Palkó Mária, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének megyei elnöke is. Nyolc éve elnök, de már 1990 óta dolgozik nyugdíjasokkal. „Ők időre, fáradságra való tekintet nélkül mindent megtesznek a társaikért; az idősek becsülik egymást” – szögezte le. Azt is elárulta, hogy a tvisztet nagyon szeretik. Egy beteg nyugdíjas egyszer közölte vele: „Akkor is eljárom a tvisztet, ha holnap egész nap az SZTK-ban ülök.” Fenyvesné mindig tviszt­tel dobja fel a csoportot, és valóban: most is sokan felpattantak az asztaloktól, és önfeledt táncba kezdtek. „Nekik a tviszt jelenti a fiatalságot” – mondta.

Köszöntőjében Ács Rezső polgármester úgy vélekedett, hogy az ünnepség alkalom a megállásra, az elgondolkodásra, a visszaemlékezésre is. Mint elmondta, odafigyel az idősekre, sokszor kap ugyanis bölcsességet tőlük.

A délelőtti fő műsorszámokat kórusének, versek és színdarab jelentették. Dél körül mindenkit meghívtak a közös ebédre. Ebédidőben Dózsa Gyuláné ismertette, hogy a délután színfoltja a tombolázás lesz. 2000 óta ő a klub vezetője, amely demokratikusan működik: „Minden egyes mozzanatot megbeszélünk, csoportosan hozzuk a döntéseket” – mondta. Amikor majd eljön az ideje, nyugodt szívvel tudja átadni a Babits Nyugdíjas Klubot utódjának. Ha az a megkezdett úton megy tovább, baj nem lehet.