Engedélyeztetni kell a korábban létesített kerti kutakat is

Év végéig kell legalizálni az engedély nélkül létesített kutakat, bár az agrárkamara kezdeményezte, hogy az érintettek újabb türelmi időt kapjanak. A vízgazdálkodási törvénybe egyébként 2016-ban került be, hogy a korábban engedély nélkül létesített kutakra is engedélyt kell kérni. Tolna megyében, főleg vidéken, több tízezer kerti kút van, melyek többsége öntözési feladatot lát el.

Olvasóink közül többen is lapunkhoz fordultak azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a sorsuk az ásott kutaknak, be kell-e, és ha igen, meddig kell bejelenteni ezeket a létesítményeket, és főleg hol és kinnek..

– Hamarosan lejár az a határidő, december vége, amelynek elmulasztása esetén vízügyi bírsággal fenyegetik az ásott kutak tulajdonosait. A kormányrendeletből sajnos nem derül ki – vagy mi falusi emberek legalábbis nem tudjuk kiolvasni – hogy az udvaron levő, évtizedekkel ezelőtt létesített ásott kútra kell-e úgynevezett fennmaradási engedélyt kérni. Ezek általában nem érik el a harminc-negyven méter mélységet sem. Nem lehet tudni, melyik kút esik a rendelet hatálya alá – foglalta össze a hasonló problémával küzdő olvasóink gondolatait Győri Lajos vidéki olvasónk.

Amit biztosan lehet tudni, hogy december 31-ig kell fennmaradási engedélyt kérni a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül létesített kutakra. Amennyiben a létesítményt a tulajdonosa határidőig nem engedélyezteti, úgy bírságra számíthat, ami maximum háromszázezer forint lehet természetes személyek esetén. A fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik ha: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, ha az éves mennyiség az ötszáz köbmétert nem haladja meg, ha a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, ha a kérelmező magánszemély, ha a kút háztartási igényeket szolgál.

Amennyiben a felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, tehát például gazdasági célú létesítményről van szó, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere elmondta, nincs pontos információjuk arról, hogy a településhez tartozó területeken hány fúrt kút van. De ugyanez a helyzet a megye többi településén is, legyen az város vagy falu.

A városvezető elmondta azt is, hogy a 90-es években nagy divat volt kutat fúratni, mert erről oldották meg a kertek locsolását, sőt bizonyos esetekben az állatok itatását is, és van, ahol ellátja a háztartást is, így valószínűsíthető, hogy legalább minden harmadik háztartásban lehet ilyen kút, ami ezres nagyságrendet jelenthet. Bátaszéken eddig még egyetlen személy sem kért fennmaradási engedélyt a fúrt kútja miatt.

Sokan szeretnék, ha meghosszabbítanák a határidőt

A házi kutak tulajdonosai nyáron még reménykedhettek abban, hogy az engedélyeztetési kötelezettséget eltörlik, ugyanis, az Országgyűlés júliusban megszavazta a vízgazdálkodási törvény módosítását, mely szerint nem kellett volna engedélyeztetni a nyolcvan méternél sekélyebb kutakat.

Ezt a módosítást utasította el az Alkotmánybíróság augusztusban. Az indoklás szerint a módosítás veszélyeztetné hazánk vízgazdálkodását.

„Az állam alaptörvényből fakadó kötelezettsége a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, valamint a vízhasználat jövő generációk érdekeit is figyelembe vevő szabályozása” – fogalmazott az Alkotmánybíróság. A vízgazdálkodási törvénybe egyébként 2016-ban került be, hogy a korábban engedély nélkül létesített kerti kutakra is engedélyt kell kérni.

Új fejlemény ebben a sokakat érintő ügyben, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte az engedélyeztetés határidejének 2020 végéig történő meghosszabbítását. A javaslatról a napokban tárgyal a kormány.