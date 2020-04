Engedni kellett az árból, alkudoznak a kereskedők a piacon

Március végén arról szóltak a hírek, hogy a koronavírus-járvány miatt idén nem fogadnak magyar bárányokat az olaszok, ők ugyanis a legnagyobb felvásárlók. Úgy tűnik, megtört a jég, mert elkezdték szállítani a bárányokat. A felvásárlási árakkal kevésbé elégedettek a gazdák.

Nem zökkenőmentesen és az elmúlt években tapasztalható rohamtempóval, de beindult a húsvéti bárányexport az olasz piacra, mondta Hajduk Péter, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség ügyvezető igazgatója. Korábban ugyanis félő volt, hogy a koronavírus-járvány, különösen annak olaszországi súlyosbodása miatt, a bevezetett korlátozások következtében Magyarországon maradnak az exportra szánt élő állatok, és ez borítékolta volna a termelők veszteségét.

Tóth Béla bátaszéki állattartó elmondta, viszik a bárányokat, úgy tudni, a határig hazai fuvaros szállít, onnan pedig átveszik az olaszok. A felvásárlási ár három hét alatt 1150 forintos kilónkénti árról visszaesett 950 forintra. Ami a gazdáknak bárányonként több ezer forintos veszteséget jelent. Tóth Béla elmondta, amikor azt a hírt kapták, hogy az olasz piacra nem lehet számítani, akkor több birkát eladott tenyészállatnak, hogy szabaduljon a feleslegtől.

Bajusz Bálint bogyiszlói juhász is megerősítette, hogy viszik a bárányokat Olaszországba, a héten szinte minden nap, illetve még a jövő héten is indulnak a szállítmányok. Tőlük is vettek és vesznek a már említett áron. Mint mondta, sajnos most nincsenek abban a helyzetben az állattartók, hogy alkudozni lehessen az áron, hiszen két hete még úgy volt, hogy nem is vihetnek bárányt tőlünk az olaszok.

Hajduk Péter, a Világgazdaságnak azt nyilatkozta, az olasz vevőknek a múlt héten is voltak árletörési próbálkozásaik, de ezeket sikerült kezelni, és az árak normalizálódtak. A kialakult helyzetben az ágazat kisebb megrázkódtatásokkal, de átvészeli ezt az időszakot. A kiszállított mennyiség így is kisebb, mint egy normál húsvéti szezonban.