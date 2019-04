Több ponton kapcsolódnak Paks jubileumához

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete mozgalmas hónapok előtt áll. Gazdag programjaik megvalósításához pályázatokat is benyújtottak.

Egyrészt támogatási igényt adtak be annak a negyven határon túli gyereknek az utazási költségére, akik csak azért érkeztek volna Paksra, hogy erdélyi és székely táncokat mutassanak be a Város Napján. Erre a célra sajnos nem nyertek támogatást, így elmarad a jubileumra tervezett Negyven gyerek negyven percen keresztül negyven méteres körzetben című műsor. Viszont nyári táborba, a puliszka fesztiválra és a decemberi adventi programra biztosan eljönnek majd, tudatta Bándi Imre, az egyesület elnöke.

Paks negyven éve kapott városi rangot, a jubileumhoz az egyesület pályázatának további részletei is kapcsolódnak. Augusztusban két táboruk is lesz egy-egy hétig, Pakson és Erdélyben; egy kézműves és egy tánctábor.A pályázatukban a szeptemberi paksi puliszkafesztivál, valamint a decemberi hagyományos adventre készülődés Székelyföldön is helyet kapott. Ez a támogatási kérelmük sikerrel járt.

A „Város hete” programsorozat utolsó napja nagyon megdolgoztatja az egyesület tagjait, ugyanis aznap még országos találkozót is szerveznek Sikondára, közösen az Erdélyből Elszármazott Magyarok klubjával. A találkozó évek óta hagyomány, minden májusban. Az eseményeken körülbelül százötvenen vesznek részt.

A kétnapos találkozón egész naposak a kulturális programok, a fellépő erdélyi művészek – mint például Godzsa Béla népdalénekes, orgonaművész, tanár –, fellépti díj nélkül adnak koncertet. Ő is annak a baráti társaságnak a tagja, akik az egyesület elnökével székely ruhában vonul majd fel a Város Napján. Mindez után pedig a Mecsek északi oldalán fekvő, Pécstől alig húsz kilométerre található Sikondára mennek, hogy együtt legyenek az erdélyiekkel.

A márciusban lezajlott székely szabadság napjáról az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének elnöke elmondta, hogy hálásak Paks városának, hogy megemlékezhettek az eseményről. Koszorúztak a kopjafánál, és műsoruk volt az evangélikus templomban.

Aznap délután pedig még elindultak a fővárosba, hogy részt vegyenek a budapesti székely szabadság napján is, ahol a fellépő gyerekekkel ugyanazt a műsort adták a közönségnek, a Hősök terén felállított színpadon. A székely szabadság napja a székelység összetartozásának napja, amelyet minden évben március tizedikén tartanak. Ezen a napon az erdélyi magyar szervezetek Marosvásárhelyen is megemlékezést és felvonulást tartanak, valamint több más magyar városban szolidaritási megmozdulást szerveznek.

Borítóképünkön: Koszorúzás a paksi kopjafánál a székely szabadság napja alkalmából tartott ünnepség keretében