Érdemes a számok mögé is betekinteni

Nemcsak a bűncselekmények mennyiségi mutatóját, hanem azok típusát és szerkezetét is érdemes figyelembe venni – hangsúlyozta dr. Pilisi Gábor szekszárdi rendőrkapitány egy nemrégiben napvilágot látott statisztika kapcsán.

– A számok önmagukban nem feltétlenül adnak valós képet egy város bűnügyi helyzetéről. Egy elemzéshez érdemesebb legalább három, de inkább több év adatait alapul venni – mondta dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője egy nemrégiben napvilágot látott statisztika kapcsán. Ez a megyeszékhelyt a bűnügyi toplista második helyére sorolta a tavalyi adatok alapján. Elmondta, hogy gyakran korábbi évről húzódik át egy ügy befejezése, így az az adott év statisztikájában jelenik meg, vagy éppen több száz bűncselekményt magába foglaló sorozatügyről van szó. Ilyen az elmúlt évből Szekszárdon egy rongálássorozat: az elkövetők közel százötven graffitit firkáltak fel közintézményekre, ez pedig jócskán dobott a statisztikán. Akárcsak az a csalássorozat, amelynek ugyan van Tolna megyei áldozata, de a sértettek többsége az ország más pontján él, az ügy feldolgozását viszont a szekszárdi rendőrök végezték, így annak adatai a város statisztikájában mutatkoznak meg.

Így van ez megyei szinten is. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság által kiadott adatokból kiderül, hogy tavaly 4402 ügyet fejeztek be a megyei rendőrök, de ezek között vannak azok is, amelyeket másutt követtek el, ám itt egyesítették. A megye területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 4005 volt 2018-ban. Kiemelten kezelt bűncselekmény – ide tartozik az embercsempészés, az emberölés, a garázdaság, a jármű önkényes elvétele, a kifosztás, a kiskorú veszélyeztetése, a lopás, az orgazdaság, az önbíráskodás, a rablás, a rongálás, a testi sértés, a visszaélés kábítószerrel és a zsarolás – 2017-ben 866 történt a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó huszonegy település valamelyikén, míg 2018-ban 878. Csak a megyeszékhelyet tekintve 2017-ben 525, 2018-ban 576 kiemelten kezelt bűncselekmény történt, megyei szinten pedig 2017-ben 2307, 2018-ban 1977 ilyen esetet regisztráltak.

Dr. Pilisi Gábor azonban kiemelte, hogy nemcsak a bűncselekmények mennyiségi mutatóját, hanem azok típusát és szerkezetét is érdemes figyelembe venni, sokszor ugyanis ez sokkal beszédesebb. Ennek kapcsán Szabó Zoltán rendőr alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója elmondta, hogy csökkentek az emberek szubjektív biztonság­érzetét nagyban befolyásoló súlyos bűncselekmények, így például a rablások és az emberölések száma. A megyeszékhelyen tavaly egy rablás történt, a megyében pedig összesen három, és ezek mindegyikét felderítették. Kijelenthető továbbá, hogy Szekszárdon és a megyében az elmúlt években összességében csökkent a bűncselekmények száma, és emellett a városban, a kapitányság és a főkapitányság illetékességi területén is nyolcvan százalék feletti a felderítési arány, ami kimagasló eredmény. A rendőrség pedig továbbra is mindent megtesz a lakosság biztonságérzetének erősítéséért.