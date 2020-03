Érezhető pánik, de mérséklődött a tömeg

Az üzletekben nagy hangsúlyt fektetnek a koronavírus terjedésének mérséklésére, és ezt kérik a vásárlóiktól is.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség kéréssel fordult a vásárlókhoz. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, ne vigyen magával kisgyereket bevásárolni. Az eladótérben a vásárlók tartsanak biztonságos távolságot, a pénztár előtti sorban álláskor is, és fontos, hogy az áruházban ne köhögjenek, tüsszentsenek az ott tartózkodókra, a termékekre. A válogatható frissárut, a péksüteményt ne fogják meg kézzel, használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy műanyag zacskót, papírzacskót, amibe be is csomagolhatják! Javasolják a gyorsabb, kényelmesebb bankkártyás fizetést is, illetve ott, ahol rendelkezésre áll, az önkiszolgáló pénztárak használatát.

Ezt hangsúlyozta Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco áruház igazgatója is, akit az elmúlt napok tapasztalatairól kérdeztünk. Elmondta, voltak olyan rövidebb időszakok, amikor átmenetileg valamelyik termék elfogyott a polcokon, de folyamatosan pótolni tudják a készletet. Az alapvető termékek és a frissáru elérhetőek, és további fertőtlenítőszerek érkezésére is számítani lehet a közeljövőben. Hozzátette, nincs akkora tömeg, mint a korábbi napokban.

Az igazgató kiemelte, hogy büszke a dolgozóira, akik összefogással, figyelve a saját és mások egészségére végzik a munkájukat. Szükség is van erre a fegyelmezettségre, mert tudják, azok közé tartoznak, akikre folyamatosan szükség van ebben a rendkívüli helyzetben.

Egy vidéki kisboltost is megkérdeztünk, aki elmondta, hogy a hétvégén tapasztalt nagyobb, a karácsony előttihez hasonló forgalmat, de kisebb a pánik, mint a városokban. Vásárlói között van, aki komolyan veszi a helyzetet, mást viszont nem érdekel. Ezt jelzi az is, hogy van, aki érkezéskor és távozáskor is használja a bejárathoz kihelyezett fertőtlenítőt, míg mások nem foglalkoznak vele.

A kereskedő szerint a vásárlók túllövik a készleteiket, azt látja, hogy az emberek a kenyér elfogyásától félnek a legjobban, fagyasztásra is sokat vesznek. Hozzátette, hogy egyelőre minden terméket pótolni tudott a boltban, de nem biztos, hogy jövő héten is ezt a választ adná.