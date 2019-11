Erős csapat dolgozik Aparhantért

Dávid Tímea kockáztatott és nyert. A szó szoros értelmében, hiszen polgármesterjelöltként a legtöbb szavazatot kapta az aparhanti önkormányzati választáson. Így tehát ez év októbere óta ennek a völgységi kistelepülésnek a vezetője. Jó ismerője a községnek, hiszen itt él, és korábban itt is volt a munkahelye.

– Elsőként a teveli önkormányzatnál dolgoztam pénzügyesként, később ugyanezt a munkakört töltöttem be négy évig Aparhanton, majd két hónapig Harcon – mondta el lapunknak. – Nem bántam meg ezeket az esztendőket, hiszen mindenütt és mindenkitől sokat tanultam, rengeteg tapasztalatot szereztem. Ismerem a környék polgármestereit és jegyzőit is, jó kapcsolatot ápolunk egymással.

Dávid Tímea a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett közgazdászként. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja tanulmányaimat. Nagy megtiszteltetésként éli meg, hogy idén a Miniszterelnökségi Hivatal közszolgálati ösztöndíjra tartotta érdemesnek.

Képzettsége, egy évtizedet meghaladó közigazgatási gyakorlata birtokában mindenekelőtt az önkormányzati gazdálkodást igyekszik stabilizálni. Ennek érdekében már rendkívüli támogatási igényt nyújtott be a belügyminisztériumhoz. Nem csekély feladat lesz a VP Egyedi szennyvízkezelés című pályázat zárása, ezt év végéig kell megoldani. Aparhanton a maradéktalan összkomforthoz egyedül a szennyvízhálózat hiányzik, ettől eltekintve minden van, ami a kényelmes létfeltételekhez szükséges. Csok-os település lévén ideköltözőkkel is számolni lehet, ezért a települési rendezési terv felülvizsgálata után telkek kialakítása is megkezdődhet.

– Új projekt menedzsmenttel alakítottam ki kapcsolatot, hogy a jövőben éljünk a pályázati lehetőségekkel – ismertette terveit a polgármester. – Szeretném támogatni a munkámmal Aparhant egyesületeit, illetve a most alakult német és roma nemzetiségi önkormányzatokat. Valamint az óvodát és az iskolát is, hiszen nagyon fontosak számomra a gyermekek. Jó érzés, hogy ébredezik a közösség, egyfajta összefogást tapasztalok. Vágynak az emberek közösségi életre, új programokra.

Dávid Tímea azt is örömmel nyugtázta, hogy erős képviselő-testületre támaszkodhat. Kovács Péter alpolgármester Bonyhádon dolgozott címzetes főjegyzőként, kisujjában van a közigazgatás. Guzser Attila a testvértelepülési kapcsolatok kiépítésén fáradozik, Bank-Bareith Zsuzsanna kreatív pedagógus, Bareith István és Schuller László kiváló szakember, az előző testület munkájában is részt vett Heidecker Gábor pedig otthonosan mozog a mezőgazdaság terén.

A polgármester kalauzolt bennünket a helyi általános iskolába, melynek meglátogatását valóban kár lett volna mellőzni. Ha valaki netalán úgy véli, hogy kistelepüléseken nincsenek belső terüket tekintve is megkapó, esztétikus és egyedi iskolaépületek, azok figyelmébe az aparhanti intézményt ajánljuk. A bejárati ajtón belépve egy tágas, világos, mesebeli palotába érkezünk.

Somogyvári Rita intézményvezető jogos büszkeséggel jelentette ki, hogy a tamási tankerület vélhetően legszebb általános iskoláját igazgatja. – Sokat dolgozunk annak érdekében, hogy megőrizzük az épület állagát – folytatta. – Törekvésünkben számíthatunk bevonható partnereinkre, de mindenekelőtt a fenntartóra. Gyermekeinket is dicséret illeti, hiszen a szépet értékelve vigyáznak iskolájukra.

A létesítmény jelenleg kilencvenhárom alsó és felső tagozatos kisdiáknak ad otthont. Nemcsak helyből, hanem a környező településekről is érkeznek ide reggelente a nebulók. Állományba véve tizenkét, óraadóként négy pedagógus oktat és nevel. Ettől a tanévtől kezdve az okostelefon nemkívánatos eszköz, így sikerült elérni azt, hogy a tanulók ne az online világgal, hanem egymással foglalkozzanak.

Az iskola mindenütt a falu lelke, életközpontja és egyfajta szellemi műhelye. Közösségmegtartó ereje vitathatatlan. Szerepe tehát meghatározó lehet a településen. Somogyvári Rita szerint ezen a téren a múltban – diplomatikusan szólva – akadtak kiaknázatlan tartalékok…

– Viszont a legutóbbi helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati választások eredményei bizakodásra adnak okot – mondta. – Máris nyugtázhatok kedvező jeleket. Ezek alapján meggyőződésem, hogy az iskola visszakerül a település vérkeringésébe, ezzel is szolgálva Aparhant fejlődését.

Önerőből készült el a focipálya

Schmidt János már nyugdíjas, korábban mezőgazdasági vállalkozóként dolgozott. Fiatalként is kedvelte a mozgást, atletizált a bonyhádi középiskolában, országos versenyekre is eljutott. Sport iránti szeretete máig megmaradt. Ez az elkötelezettség a helyi egyesület rendszeres támogatásában is megmutatkozik. Jóllehet soha nem focizott – mármint szakosztályi keretek között –, nincs olyan helyi labdarúgó mérkőzés, melyen lelkes szurkolóként ne lenne ott. Tavaly egész jó eredménnyel büszkélkedhetett a csapat, idén azonban lejjebb csúsztak a tabellán. Schmidt János azonban azt mondja: ők – mármint a fiúk – a mieink, kire számíthatnának, ha nem a helyi támogatókra.

– Ez a megye egyetlen olyan focipályája, mely nem állami pénzekből, pályázati úton, hanem önerőből, társadalmi munkával valósult meg – mutatott a rövidre nyírt gyepszőnyeggel borított, gondozott küzdőtérre. – Nemcsak én segítettem, az egész falu kitett magáért.

Schmidt János oszlopos tagja a helyi német nemzetiségi önkormányzatnak is. Felidézett egy különleges kezdeményezést. Idén augusztusban, virágszenteléskor arra kérték az erre fogékony helybelieket, hogy öltözzenek az őket illető népviseletbe és úgy induljanak a templomba. Ötvenegyen öltöttek magukra színpompás roma és német ruhákat. Az óriási sikernek köszönhetően jövőre várható a folytatás.

Borítókép: Dávid Tímea polgármester és Somogyvári Rita intézményvezető a helyi általános iskola aulájában