Értékekre hangolta a fiatalokat Sióagárdon a népművészeti bemutató

Az Értékhangoló ráhangolásként is szolgálhat a Kincses Tolna Megye Értékvetélkedőre, melynek következő állomása a jövő év tavaszán várja az általános- és középiskolás korosztályt. A fiatalok szerdán és csütörtökön Sióagárdon, a művelődési házban tartott rendezvényen kóstolhattak bele az Értékhangoló által kínált ízekbe.

Az első napon dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző, a másodikon Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök és Gerő Attila polgármester köszöntötte a diákokat, azaz a leendő csapatok tagjait. A tanulók Bonyhádról, Dombóvárról, Szekszárdról és más helyszínekről érkeztek a településre, ahol dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnökének ismertetője után kulturális-művészeti rendezvények mutatták be a megye néhány jellegzetességét. Bevezetésként a helyi Fecske Bábcsoport és az ugyancsak sióagárdi citerazenekar közös műsorának tapsolhatott a közönség. A Horváth Andrea és Pekari Bernadett vezetésével zajló produkció azt bizonyította, hogy a két műfaj így, együtt kiválóan példázza az értékek megőrzésének és továbbadásának lehetőségét. Ezt követően Komjáthy Ágnes tartott előadást a megye népművészetéről, majd a Bartina zenekar szűkebb pátriánk zenéjéről és táncairól. Ebéd után a fiatalokat kézműves foglalkozásra invitálták a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagjai.

A fiatalok között volt Görcsös Ákos, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7. osztályos tanulója is. – Leginkább a rendezvény zenés és táncos része tetszett, ezek iránt vagyok fogékony – tudtuk meg a versenyeken mindig remekül szereplő fiataltól. – Azt nemcsak természetesnek, de szükségesnek tartom, hogy összegyűjtsük és védjük a megyében található értékeket. Igyekszem az Értékhangolón látottak-hallottak alapján, valamint jegyzeteim és az internet segítségével úgy készülni, hogy minél eredményesebben szerepeljünk a versenyen.

Erről a tudáspróbáról Friedmanszky Lili már tavaly is hallott néhány érdekességet. – Dr. Gesztesi Enikő tanárnő és több osztálytársam is mesélt erről az értékvetélkedőről, aminek azonnal megtetszett a szellemisége – mondta a Szekszárdi Garay János Gimnázium 10. osztályos diákja. – Ezért eldöntöttem, hogy amint tehetem, indulok is ezen a megmérettetésen. A sióagárdi Értékhangoló már magával a kedves fogadtatással is kellemes élménnyel indult, és ugyanígy folytatódott a bábcsoport és a citerazenekar műsorával. Örülök annak, hogy alkalmam van és lesz részletesen megismerkedni a megye értékeivel. Sőt, még arra is lehetőséget kapunk, hogy mi, diákok javasoljunk valamit a megyei értéktárba.

Lili ezt jól tudta, valóban bővíthetik a fiatalok is a listát. Általuk került ebbe a regiszterbe például Bezerédj Amália, Mattioni Eszter és Lázár Ervin munkássága.

Ez volt a versenyre felkészítő nap Összesen tíz általános és nyolc középiskolás csapat méri össze tudását a tervek szerint Harcon rendezendő vetélkedőn. Ennek a tudáspróbának a felkészítő napja az Értékhangoló nevű program. Miután az idei tematika a megye népművészete, az Értékhangolón egyaránt szó esett a tájegységek népművészetéről, zenéjéről és táncairól. A három tanévet felölelő sorozat a Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye nyolc településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával címet viseli.

