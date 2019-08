Értékes nyeremény vár a természeti csodákra szavazókra

Indul a szavazás a megye hét csodájára. Voksolni a teol.hu oldalon és a Tolnai Népújságban megjelenő szelvénnyel lehet. A szavazók között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Összeállt az a lista, amely megyénk természeti csodáit összegzi olvasóink javaslatai alapján. Ezúton is köszönjük a sok jelölést. Az így elkészült listán húsz tétel szerepel, és most ismét olvasóink segítségére számítunk. Az ő szavazatuk alapján dől el ugyanis, hogy ezek közül melyek kerülnek be a megye hét csodája közé. Ezeket plakettel ismerjük majd el. A játék tehát még nem ért véget. Sőt, fokozódik az izgalom, hiszen most kezdődik a szavazási időszak. A voksokat augusztus 8-tól augusztus 30-ig várjuk. Szavazni hírportálunkon, a teol.hu oldalon lehet, illetve a Tolnai Népújságban megjelenő szavazólapon is elküldhetik számunkra, melyik csodát tartják a legszebbnek. De nemcsak szavazhatnak, hanem nyerhetnek is, hiszen a voksolók között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A napilapból kivágott szelvény beküldői közül megyénként 1-1 két főre két éjszakára a bükfürdői Hotel Caramellbe szóló wellness pihenést sorsolnak ki. Az online szavazók között pedig a tizenhárom résztvevő megyében összesítve sorsolnak ki egy 200 ezer forint értékű Neckermann utazási utalványt.

És hogy mik szerepelnek a Tolna megyei listán? A bátaszéki molyhos tölgy, Szekszárd-Sötétvölgy, a bogyiszlói őstölgyes, a németkéri Látóhegy, a Gemenci erdő, a szekszárdi Csörge-tó, a bikácsi Ökör-hegy, a bátai Mélygödör-tó, Lengyel-Annafürdő, a tengelici rétek a pókbangóval, a dunaföldvári Oláh-völgyi törpemandulás, a Gyulaji erdő, a Bogyiszlói Holt-Duna, a Tengelici park­erdő, a Szálkai-tó, a Szekszárdi dombság és a szúrós csodabogyó, a Dunaszentgyörgyi láperdő, a nagydorogi Szenes-legelő, a Szedres Ős-sárvíz és a paksi tarkasáfrányos. A következő napokban ezek mindegyikét bemutatjuk olvasóinknak a Tolnai Népújságban és a teol.hu oldalon is. Az első szavazószelvényt pedig megtalálják a mai lapszám 6. oldalán.