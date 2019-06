Érzelmileg is sokan kötődnek az ikonikus létesítményhez

„Ünnep, jelentős dátum ez a nap Tolna megye sporttörténetében. A megyeszékhelyek sorában utolsóként sportcsarnokot avatnak Szekszárdon.”

Így kezdődött a Tolna Megyei Népújságban az a harminc évvel ezelőtti tudósítás, mely a szekszárdi sportcsarnok ünnepélyes átadásáról számolt be az olvasóknak. Az akkori viszonyokra jellemző – 1989-ben járunk, erőteljesen fúj a rendszerváltás szele –, hogy a korszak utolsó megyei gigaberuházásán a köszöntőt Jutkusz Győző, a városi tanács elnökhelyettese (!) tartotta. Ugyanakkor jutalmat vehettek át a kiváló munkát végzett kollektívák és dolgozók, természetesen köztük volt Huszti Pál, a sportcsarnok tervezője is.

Az átadás ezután kora estébe nyúló sportfiesztává változott, iskolások tartottak látványos bemutatókat, majd négy nemzet kosárlabda csapata mérkőzött meg egymással. Sőt, a kavalkád másnap teljesedett ki, hiszen Bene Ferenc olimpia bajnok labdarúgó vezetésével a magyar öregfiúk mérkőztek meg a szekszárdi Dózsa szeniorjaival. (Előbbiek győztek 5:2 arányban, Bene triplázott).

A létesítmény – akkori hivatalos nevén a Szekszárdi Sport és Szabadidő Központ – első igazgatója Keresztes János volt. – Roppant öröm volt számunkra az átadás, mert ez a létesítmény már nagyon hiányzott a városnak – mondta a nyugdíjas éveit immár Zala megyében töltő, volt vezető. – Várakozásunk be is igazolódott, hiszen a sportcsarnoknak köszönhetően például kézilabda, kosárlabda és súlyemelés terén kiemelkedő eredmények születtek. Jeles kulturális rendezvénynek, illetve szabadidős-családi programoknak is rendszeresen otthont adtunk. Az épület nemzetközi szinten is megfelelt a követelményeknek: amikor közel tizenhét év után átadtam a stafétabotot, összesen hetvenkét ország zászlaja sorakozott a szertárunkban…

Keresztes János jelenleg is tagja a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének. Ezen minőségében számos új sportcsarnokot járt be, nem vitatja, hogy a harminc évvel ezelőtti viszonyokhoz képest a technikai és más jellegű fejlődés valamennyin látszik. De ezzel együtt is úgy véli, hogy a szekszárdi csarnok ma és a jövőben is megállná a helyét.