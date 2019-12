Erzsébet és Katalin-, valamint gazdabál is volt

Jótékonysági bálokat tartottak a hétvégén a kisfarsang lezárásaként. A Csapó Dániel középiskola sportcsarnokában a gazdászok mulattak, a Babits kulturális központban Erzsébet és Katalin bált rendezett a Bartina Néptánc Egyesület.

A kisfarsang utolsó napja volt szombaton. Ebben az időszakban szokták hagyományosan azokat az összejöveteleket tartani, amelyeken a résztvevők megköszönik a Jóistennek a termést, hívta fel a közönség figyelmét dr. Horváth Kálmán. A kormánymegbízott a megyei gazdászbálon mondott pohárköszöntőjében azt is hozzátette az előzőekhez, hogy ilyenkor mód van jótékonykodni is. Simnonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató köszöntőjében elmondta, alapítványuk idén is a tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatására fordítja az est bevételét.

A Babits kulturális központban az Erzésbet és Katalin bálon szinte állandó a vendégkör. Voltak azonban első bálozók, nem is kevesen, ők a Bartina Néptánc Egyesület ifjúsági csoportjának tagjai. A felnőtt együttes rendhagyó nyitótánca egy roki volt, amelyet a közönség nagy tapssal jutalmazott.