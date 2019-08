Erzsi néni kilencvenéves, és még ma is aktív

Buzás Lajosnét kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte kedden Bana János paksi alpolgármester.

Erzsi néni a Pest megyei Őrszentmiklóson (ma Őrbottyán) született 1929. augusztus 13-án. Gyermekkorát itt töltötte, majd tizenöt éves korában költöztek át a közeli Erdőkertesre. Iskolái után hamar dolgozni kezdett, húsz éven át volt munkahelye a helyi téglagyár, majd újabb közel két évtizedet dolgozott a pesti kötszergyárban.

Erdőkertesen kötött házasságot 1950-ben, két lánya és két fia született. Népes család veszi körül, hiszen van kilenc unokája, tizenhét dédunokája és két ükunokája is.

Egy ideig Németkéren lakott a lányánál, majd a kétezres évek elején költözött Paksra, ahol az egyik unokájánál lakik. A városban már keveset mozog, de a templomba rendszeresen eljár, a református gyülekezet aktív tagja, „nagymamája”. A hétköznapokon is tevékeny, ellátja magát, idén a baracklekvárt is befőzte, és lecsót is tett el. Sokat olvas, és különösen büszke, ha unokái – Pupp Réka cselgáncsozó és Pupp Noémi kajakos – sportsikereiről van szó.