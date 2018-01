Esküt tett a polgármester, fontos döntéseket hoztak

– Nem tudja elképzelni, mennyire megosztott a falu, milyen jelentős társadalmi feszültségek vannak – jellemezte a helyzetet Bán István, aki hetedmagával csütörtökön letette az esküt, miután két időközi választás eredményeként végre összeállt a falu képviselő-testülete. Rögtön hozzá is fogtak a munkához és több olyan fejlesztésről is határoztak, amelyek megvalósítására szeretnének a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál pályázni. A határidő szoros, január 31-ig el kell készülni. Bán István azt mondta, folytatni kívánják a Kossuth utcában a járdaépítést, csapadékvíz-elvezetési problémákat orvosolnának, szeretnének térfigyelő kamerarendszert kiépíteni, pályáznak a falunap megvalósítására, illetve a Petőfi és Kossuth utcákat összekötő út terveinek elkészítésére.

A polgármester hozzátette, hogy még pontosan nincsenek tisztában a falu anyagi helyzetével, bár a múlt év végén megbízott könyvelőcég jól halad az adatok feldolgozásával. Komoly feladat lesz a költségvetés elkészítése is, mert a hivatali dolgozók kevesen vannak, túlterheltek. Legalább egy gazdaságist szeretnének alkalmazni.

Egyéb személyi változásokat nem tervez Bán István és a falu életében sem kíván strukturális változásokat megvalósítani. – Meg fogjuk tartani a hagyományos programokat, falunapot, szüreti napot, megünnepeljük a nyugdíjasainkat – hozott példákat. Azt mondta, a civil szervezetekkel jó a kapcsolat, épít az ő munkájukra.

Az alpolgármester: Rácz Attila

Rácz Attila egyéni vállalkozó otthon van az üzleti életben, de felkészült azokban a jogi kérdésekben is, amelyek az önkormányzati munkához szükségesek. Eddig is aktív tagja volt a testületnek, így ebben a munkában is szerzett már tapasztalatokat – indokolta Rácz Attila alpolgármesteri tisztségre történő felkérését Bán István.