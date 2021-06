Ethan Hawke is megnézte a francia-portugál meccset

Az ismert amerikai filmsztár, Ethan Hawke is ott volt a portugál–francia mérkőzésen a Puskás Arénában szerdán este. A feleségével és két kisebbik lányával szurkoló világsztár igyekezett kerülni a feltűnést, de főszerkesztő kollégánk, Finta Viktor kiszúrta a tömegből, s videókat, fényképeket készített a rendezőként és íróként is dolgozó művészről.

– A himnuszok után, a mérkőzés kezdete előtt egyszercsak észrevettem egy nagyon ismerős férfit, amint a büféből két sörrel a kezében jön lefelé a lépcsőn az előttünk levő sorok egyikébe – mesélte Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője, aki feleségével, Szabó Noémivel, az Atomerőmű KSC szakmai és sportigazgatójával együtt foglalt helyet a szerdai portugál–francia mérkőzésen a Puskás Aréna 136-os szektorában. – Beugrott, hogy nagy valószínűséggel fiatalkorom egyik kult filmjének, a Holt Költők Társaságának a sztárját látom, az azóta elhunyt Robin Williams mellett játszó Ethan Hawke-ot – folytatta. – A biztos beazonosítás kedvéért a feleségemmel próbáltuk a Google segítségével megnézni a legfrissebb fotóit, de nagyon lassú volt a net, ezért felhívtam a fiamat, Zétényt, aki egy két lábon járó filmes enciklopédia, s kértem, hogy nézzen utána, lehetséges-e, hogy Budapesten forgat most Hawke. Egy percen belül totális izgalomban jelzett vissza, hogy bizony április óta itt dolgozik Magyarországon, így könnyen lehet, hogy ő ül nem messze tőlünk.

Kollégánk és felesége a félidőben lement a tíz sorral lejjebb ülő filmsztár közelébe, aki egyébként egy hölgy és két kislány társaságában foglalt helyet a harmadik sorban. Keresték vele a szemkontaktust, hátha megkérhetik egy közös fotózásra, de amint észrevette, hogy figyelik, elfordította a fejét, láthatóan nem szerette volna, ha felfedik kilétét, így úgy döntöttek, hogy nem zavarják.

– A mellette ülő magyarok látták, hogy mit szeretnénk, és mondták nekünk, hogy velük is finoman elutasító volt, szeretné megőrizni az inkognitóját – mondta Finta Viktor. Hozzátette, jól érzékelhető volt, hogy amikor a szektoruk előtti területen zajlott a játék, s ott volt Cristiano Ronaldo, a világ egyik legnagyobb futballcsillaga, Ethan Hawke őt videózta, és a mellette ülő gyerekeknek is róla beszélhetett, hiszen többször rá mutatott. Láthatóan mindannyiuknak tetszett Ronaldo játéka, élvezték a fantasztikus hangulatot, a látványos és izgalmas összecsapást. Aztán amikor már csak úgy öt perc lehetett vissza a mérkőzésből, egyszer csak felpattantak mind a négyen a helyükről, s talán hogy elkerüljék a nagy tömeget, felsétáltak a lépcsőn, és elhagyták a stadiont. Ezt kollégánk meg is tudta örökíteni videón. – Ethan Hawke indult előre, felvette a maszkot, hátranézett, és újra megtapsolta a játékosokat. Ebből is látszott, hogy ez egy igazán jó mérkőzés volt – mondta Finta Viktor főszerkesztő, aki aztán azt is kiderítette, hogy a filmcsillag második feleségével és két lányával ült a Puskás Aréna lelátóján szerdán este.

A labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának 3. fordulójában az Eb-címvédő portugál válogatott 2-2-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal.

Ethan Hawk a Moon Knight című sorozatot forgatja Budapesten. A Fekete Özvegy után ez a második olyan produkció, aminek az elkészítéséhez hazánkat választotta a Marvel Studios, amelynek filmjei a Marvel Comics kiadványainak szereplőin alapulnak. Mozifilmjeik közé tartozik még többek közt a Bosszúállók, a Vasember, A hihetetlen Hulk, az Amerika Kapitány, és a Pókember.