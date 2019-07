Év végéig elkészülhet a logisztikai központ

Kivitelezők kiválasztásáról, gazdasági kérdésekről döntöttek az önkormányzati képviselők a legutóbbi testületi ülésen. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, kiválasztották az önkormányzati megbízásból épülő agrárlogisztikai központ kivitelezőjét a szekszárdi székhelyű Sz+C Stúdió Kft. személyében. Július közepén a munkálatok el is kezdődhetnek, és várhatóan ez év végén, legkésőbb a jövő év elején el is készül az épület. A képviselők kiválasztották az üzemeltetőt is, így a Bát-Fruit Logisztikai Kft. 15 évre köthet szerződést az önkormányzattal.

Téma volt a közgyűlésen a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak a megállapítása is. A polgármester elmondta, bár a nyersanyagnormákból adódó költségek kilenc százalékkal emelkedtek, ennek ellenére szeptember 1-jétől az év végéig nem emelik a térítési díjakat. A költségemelkedést a város átvállalja, ami az idén egymillió forint körüli összeget jelent az önkormányzatnak.

Módosították a képviselők – a szolgáltató kérésére – a település hulladékgazdálkodásáról szóló rendeletet, így a jövőben a korábbiakhoz hasonló lomtalanítási akció nem lesz, ehelyett azoknak, akik előre bejelentik a szolgáltatónak, hogy nagyobb mennyiségű hulladékot szeretnének elvitetni, azoknak térítésmentesen elvégzik a szolgáltatást. A másik változás, hogy már este nyolc órától ki lehet tenni a ház elé a kukákat.

A képviselők a Tarr Kft.-t mint kivitelezőt bízzák meg a WiFi-hálózat kiépítésével hat külterületi helyszínen, ezek között lesznek például a játszóterek, buszmegállók, egészségügyi intézmények és a sportcsarnok is.

Saját forrásból oldja meg a város a számvevőségi épület fűtésének korszerűsítését és az önkormányzati szúnyog­gyérítést.