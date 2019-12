Évfordulók, városi ünnepségek – ez történt idén augusztusban

Az év végéhez közeledve visszatekintünk 2019 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül, így adunk képet a lassan elmúló esztendőről. Most augusztus van soron.

Közel húsz esethez riasztották megyénk tűzoltóit egyetlen este alatt a hónap elején. Az ok: nagy mennyiségű csapadék zúdult le erős szél kíséretében, emiatt vízszivattyúzásra, kidőlt fák eltávolítására volt szükség több helyen. Ennek ellenére még hosszú ideig tartotta magát a nyár, és augusztusra esett idén az év legforróbb napja is. Kedvezett az időjárás nemcsak a nyaralóknak, hanem a különböző szabadtéri rendezvényeknek, fesztiváloknak is. Bonyhád előbb a Bukovinai Találkozások helyszíne volt, egy héttel később pedig a völgységi város legnagyobb rendezvényét, a Tarka Marhafesztivált rendezték. Ugyanezen a hétvégén tartották a Tolna megyei németek napját Bonyhádon.

Tolna hagyományos nyári eseménye a Bárka Fesztivál, amely szintén nagy érdeklődés mellett zajlott. A rendezvény első napján Gottvald Károly, a Tolnai Népújság júliusban elhunyt fotóriporterének képeiből nyílt életmű kiállítás, a folytatásban pedig a megújult Duna-parton volt halfőző verseny és szórakoztató programok.

Szekszárdon szinte minden hétvégére jutott valamilyen program. A Garay térről rajtolt a Korinthosz futóverseny mezőnye. A nevezők 40, 80, illetve 160 kilométeres távoknak vághattak neki. Sötétvölgyben a Gyüttment Fesztivált rendezték, amelyre azokat várták, akik tisztelik a természetet, érdeklődnek a természetes építészet és az ökológiai gazdálkodás iránt.

A Megyei Jogú Városok XVII. Sporttalálkozójának szintén Szekszárd volt a házigazdája. Huszonkét településről közel négyszáz vendég érkezett, hogy játékos feladatok során mérje össze tudását. A város napja alkalmából színpadi programok szórakoztatták a közönséget, az ünnepi közgyűlésen pedig városi elismeréseket adtak át. Nagymányok várossá válásának tizedik évfordulóját ünnepelte idén. Ott ugyancsak méltó módon, helyi fellépőkkel, koncertekkel emlékeztek meg a jubileumról.

Madocsa első írásos említésének ezeréves évfordulóját ünnepli ebben az évben. Ez a különleges évforduló határozta meg a település szinte minden programját idén, így a falunapot is. Nagyszokoly mezőgazdasági gépek hangjától volt hangos, ismét megrendezték ugyanis a traktorversenyt, míg Németkéren veterán tűzoltóautók szépségversenye volt. A Bogyiszlói Zenekar fennállása ötvenedik évfordulóját ünnepelte, ebből az alkalomból koncertet adtak, és neves előadókkal húzták együtt a Holt-Duna partján.

Az államalapításról, Szent István örökségéről szinte mindenütt megemlékeztek. Több helyen elismeréseket adtak át, és megáldották, megszegték az új kenyeret. Kihirdették az Ország tortája verseny eredményét. A győztes egy dunaföldvári cukrász, Tóth Norbert lett a Boldogasszony csipkéje nevű tortájával.

Egy fiatal pincehelyi hölgy, a 21 éves Kajtár Eszter díszpolgári címet kapott, miután a speciális olimpián bronzérmet nyert asztaliteniszben, vegyes párosban. Az internet kedvence lett két paksi rendőr, Kincses Kitti és Nagy József, akik gondoskodtak két gyermekről, miután az édesanyjuk rosszul lett az autópályán. Két szekszárdi rendőrt pedig a közösségi média kapott fel.

Sajnos ez a hónap sem múlt el tragikus balesetek nélkül. Egy motoros és egy autós is életét vesztette Tamási közelében, egy idős férfi holttestére pedig tűzoltás közben találtak rá Bonyhádon.

Borítókép: Szekszárd város napján színes programok zajlottak, és az ünnepi közgyűlésen elismeréseket adtak át