Ez a módszer segít a koraszülött gyerek fejlesztésében

Totyogós kortól nagy segítséget jelenthetnek az elmaradt mozgás- és beszédfejlődésben az ebek. Vagy ahogy dr. Nagy Éva, a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány munkatársa fogalmaz: a kutya egy csoda.

Az állatasszisztált terápia egy módszer, amely segíthet a koraszülötteknek abban, hogy utolérjék a mozgás- és beszédfejlődésben azokat a gyerekeket, akik a megfelelő időben jöttek világra. Dr. Nagy Éva, a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány munkatársától megtudtuk, koraszülött mentor programjuk része az az Állatasszisztált terápia elméletéről és gyakorlatáról szóló konferencia, amelyet csütörtökön rendeztek Szekszárdon. Alapítványuk több civilszervezettel kapcsolatban áll Baranya, Somogy és Tolna megyében, így a szekszárdi Csiga-Biga Alapítvány is partnerük. Dr. Nagy Éva hangsúlyozta, hogy a kutyás terápia nem orvosi terápia, hanem a korai fejlesztés egy formája, amelyet már totyogós kisgyerekeknél érdemes elkezdni. – A kutya egy csoda – mondja a doktornő, hiszen az a gyerek, aki egyébként nem akar járni, a kutyával megy, aki pedig nem akar beszélni, az a kutyának fog. Mivel a koraszülöttek fejletlen idegrendszerrel születnek, így plusz ingerekre van szükségük, ezeket pedig megkapják a kutyáktól.

Töttősiné Törő Anita, a Csiga-Biga mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány kuratóriumának elnökétől megtudtuk, hogy úgy tíz éve kezdtek el állatasszisztált terápiával foglalkozni. A sokféle fejlesztési mód közül ez csupán egy, és mint ilyen, nem mindenek felett álló. Ám tény, hogy óvodás korban, sőt azután is folyamatosan alkalmas arra, hogy a gyerekeket érzelmileg- és a különböző részképességeket tekintve fejlesszék vele. Ebben a módszerben is van mindig új, most például arról hallottak előadást a konferencia résztvevői, hogy van, amikor a kutya utánozza a gyereket, és nem fordítva. Emellett szó volt az állatasszisztált terápia törvényi szabályozásáról. Töttősiné Törő Anita elmondta, a módszerrel kapcsolatban nagyon szigorúak az előírások, ehhez képest még mindig vannak olyanok, akik csak úgy intézményekbe, gyerekek közé viszik terápiásnak mondott kutyáikat.

Nem könnyűek a követelmények

A terápiás kutyákra vonatkozó vizsga két részből áll. Az első alkalommal a kutya engedelmességét, szocializációját, viselkedését vizsgálják, különös tekintettel az agresszivitásra, mely semmilyen helyzetben nem váltható ki egy terápiás kutyából. A második alapfeltétel a sikeres alkalmassági vizsga, ezután egy már sok tapasztalattal rendelkező terápiás kutya-gazda párosnál tizenöt alkalmas gyakorlati munka következik, melyet egy vizsgafoglalkozással zárnak. Csak ezek a kutyák kaphatják meg a MATESZ által kiállított fényképes terápiás igazolványt. A terápiás igazolványt a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség állítja ki a párosoknak, mely a második körös vizsgától számított két éven át érvényes. A terápiás kutyákra igen szigorú állategészségügyi előírások is vonatkoznak. A jó terápiás kutya legfontosabb jellemzője, hogy nem elviseli az embereket, hanem kifejezetten keresi a társaságukat. Nekik és gazdáiknak köszönhetően a gyerekek játszva fejlődnek.