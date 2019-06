Ez durva volt, mondta elragadtatva Ács Ricsi

Ács Ricsi egy különleges autóval szeretett volna utazni. Óhaja a Tolnai Népújság és a teol.hu gyermeknapi kívánság pályázatának keretében a megyei rendőr-főkapitányság jóvoltából teljesült.

Hosszabb ideje figyelemmel kíséri lapunk az alsónánai Ács Ricsi életét, és igyekszik segítséget nyújtani a család számára. Édesanyja, Ácsné Hoffmann Rita korábban elmondta lapunknak, hogy a támogatók nem egyszer mutatták már meg a kiutat kilátástalannak tűnő helyzetekből.

Ricsi most azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretne valamilyen különleges járművel utazni, mint például rendőrautó, hintó, vagy limuzin. A rendőrség közreműködésével előbbi valósult meg. Mégpedig ezen a hétvégén Őcsényben a hagyományos pünkösdi közlekedésbiztonsági napon. Szerencsére a programnak az időjárás is kedvezett. A kocsikázás úgy történt, hogy elöl ment egy rendőrautó, a következőben ült Ricsi és egy lánypajtása Erb Johanna, valamint Ricsi édesanyja. Utánuk megint rendőrautó következett. Időnként szirénáztak is. Két motoros rendőr hol mögöttük, hol előttük, hol pedig mellettük haladt.

– Ez durva volt – mondta Ricsi boldogan és elismerően, amikor visszaérkeztünk a kocsikázás után az őcsényi repülőtérre, ahova a szülei is elkísérték. A kocsikázást fagyizás zárta le.

Érdekes, hogy a kisfiú nem az autózás közben, hanem előtte izgult. Lány barátja, akivel már óvodás koruk óta ismerik egymást, csak nemrégiben szerzett tudomást a különleges programról, és nagyon örült neki. Az édesanya szerint, ha kisfia elkezd beszélni, nehezen hagyja abba. Az érthető megilletődés miatt ez alkalommal viszont igen szűkszavúnak bizonyult. Azt azért elmondta, hogy az iskolában jól megy neki a matematika, de a többi tantárggyal is elboldogul. Szabadidejében a legkedvesebb szórakozása a telefonálgatás, előfordul, hogy a mellette álló édesanyjával is legszívesebben telefonon beszélgetne. Ugyancsak aktív az internetes beszélgetős oldalakon is, ahol szerinte ezt-azt eladni is lehet. Természetesen ikertestvérével is sokat játszanak.