Ez történt 2017 májusában

Év végéhez közeledve visszatekintünk 2017 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül. Így, mégha szubjektív módon is, de képet adunk a lassan elmúló esztendőről. Ezúttal május van soron.

Sportosan lódultunk neki a májusnak, hiszen a majálisokról szóló beszámolók mellett bőven adtunk hírt sporteseményekről is. Előbb a Szekszárd belvárosában tartott XI. Domaine Gróf Zichy viadalról írhattunk, amelyen több mint ezer célba érkező gyermeket regisztráltak. Nem sokkal később a Borvidék Félmaratont rendezték, amelyen idén rekord számú, 2121 futó indult a különböző távokon. A férfiak mezőnyében Orsós Zoltán, a nőknél Huzsvay Edit nyert.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda-bajnokságban elért, arannyal felérő ezüstérméről, majd a csapat városi köszöntéséről is beszámoltunk. Sőt, a hónap végére is jutott sportesemény, amikor is a 43. Alisca Bau Gemenc Nagydíjat rendezték a megyében. A kerékpárverseny győztese az olasz Filippo Tagliani lett.

Szekszárdon két óvoda gazdagodott multifunkciós műfüves pályával. Előbb az I. számú Óvoda Kindergarten, aztán a Gyermeklánc Óvoda udvarán avatták fel a pályát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Május a ballagásokról és az érettségiről is szólt. Megyénkben több mint ezer diák veselkedett neki a vizsgáknak. Az országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny Tolna megyei sikert hozott, ugyanis a kőművesek kategóriájában az Arany Kőműves Kanál Díjat az iregszemcsei Andorján Andor, a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola tanulója nyerte el. Egy dombóvári lány, Zelcsényi Zsófia a Pécs Szépe verseny első helyezettje lett. Két paksi egyetemista, Huszák Donát és Horányi Benjamin világbajnokságot nyert, méghozzá tésztahíd építésben. Alkotásuk 421 kilogrammot bírt el.

A tűzoltók védőszentjének ünnepén, Flórián-napján ismét átadták a Szekszárd Város Év Tűzoltója kitüntető címet, amelyet idén Mészáros János tűzoltó zászlós, a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különleges szerkezelője vehetett át.

Látványos megmozdulás volt a Safety Day, vagyis a Biztonsági Nap, amelyet az egyik szekszárdi benzinkúton rendeztek. A töltőállomásokon dolgozók számára tartott gyakorlati képzésen többek között rablást és autótüzet szimuláltak, illetve az újraélesztést is gyakorolhatták a résztvevők.

Közlekedésbiztonsági napot is rendeztek májusban gyerekek számára. A Magyar Autóklub hagyományos programja volt ez, amelyen különböző tanpályákon tehették próbára magukat a fiatalok. Ilyen képzésnek valószínűleg még csak a közelében sem jártak azok a lovak, amelyek az M6-os autópályán vágtattak Szekszárd irányába. A kilenc állat egy Pakshoz közeli tanyáról szökött meg. A lovak a forgalommal szemben rohantak, amit a rendőrök észleltek. Autójukkal a jószágok elé kerültek, és mivel a megfékezésük nem volt lehetséges, megkülönböztető jelzést használva biztosították az útvonalat. A kilenc lovat a tengelici csomópontnál terelték le a sztrádáról, majd az útszakaszt átvizsgálva, további négyet találtak. Őket a dunaszentgyörgyi pihenőbe terelték. Az állatok elszállításáról a helyszínre érkező gazdájuk gondoskodott. Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett, és a lovak is épségben megúszták a kalandot.

Az áprilisban történt tolnai emberölési ügyben a rendőrök őrizetbe vettek egy 65 éves férfit, aki egy címen lakott az áldozattal, és megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével.

Hosszú történet végére került pont, amikor kifizették a 31 millió forintos kártérítés utolsó részletét a Paks és Németkér környéki méhészeknek. 2006. június 25-én érte őket csapás, amikor több mint háromezer méhcsaládjuk károsodott és 120 millió méh pusztult el egy permetezés következtében. Ötvenegy méhészt ért kár, a pereskedésben tizenketten tartottak ki a végsőkig, ám a jogerős ítélet meghozatala után még hét évet kellett várniuk, mire idén megkapták a kártérítés teljes összegét.

Májusban megtelt a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló egyes kamrája. Az üreg 537 monolitblokkban, 4833 hordónak nyújt biztonságos, végleges pihenőhelyet 250 méterrel a föld alatt.

Bölcskén feloszlatta magát a képviselő-testület Indich István képviselő javaslatára. Baranya István polgármester és a testület többsége a kezdetektől nehezen találta a közös hangot.