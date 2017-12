Ez történt 2017 novemberében

Év végéhez közeledve visszatekintünk 2017 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül. Így, mégha szubjektív módon is, de képet adunk a lassan elmúló esztendőről. Ezúttal november van soron.

Az év során szinte minden hónapban beszámolhattunk legalább egy óvoda felújításról. November sem volt kivétel, akkor ugyanis a megújult, kibővült Szedresi Bezerédj Amália Óvodát adták át. Az épület új tetőt és burkolatokat kapott, szigetelték, cserélték a nyílászárókat, illetve teljes egészében újjáépült a villamoshálózat és a fűtésrendszer.

Rangos elismerésben részesült Szálka. A falu a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíjasa lett a 2000 lakosnál kevesebbet számláló települések kategóriájában. Több Tolna megyei különdíjasként végzett, így Szekszárd, Dombóvár és Grábóc is, a szekszárdi Takler Kúria Étterem pedig Rozmaring-díjban részesült.

Kocsolán sétányt neveztek el Habsburg Ottóról, az utolsó Habsburg-trónörökösről, aki 2000-ben elsőként kapott díszpolgári címet a településen két másik kitüntetettel együtt. Az avatóünnepségen Habsburg György, Habsburg Ottó fia is részt vett.

Gerjenben és Mórágyon műfüves pályát adtak át novemberben, míg Szekszárdon két kutyafuttatót. Régi igény volt ez a megyeszékhelyen élő kutyatulajdonosok körében, aminek pályázati támogatással idén eleget tudott tenni az önkormányzat. Ugyancsak Szekszárdot érintő fejlesztés volt, hogy új csarnokot avatott az autóalkatrészeket gyártó Adval Tech Csoport. Novemberben bemutattuk a teljes felújításon átesett szekszárdi polgármesteri hivatalt. Mivel az épület egyes részei műemléki védelem alatt állnak, azokat az örökségvédelemmel egyeztetve renoválták. Az átalakítások során arra is törekedtek, hogy a végeredmény az ügyfelek kényelmét szolgálja.

A Mecénás Tehetséggondozó Támogatás jutalmait szintén ebben a hónapban adták át Szekszárdon: hetven diák, negyvenöt tanár és kilenc csoport részesült támogatásban. A Tesco kampányában a vásárlók szavazatai alapján dőlt el, melyik civil szervezet kap 400 ezer forintos segítséget. Az Ifjúsági Unió és az általuk szervezett Bartina teljesítménytúra mellett 15 ezren tették le a voksukat, így övék lett az összeg.

Erre a hónapra is jutott jubileum. Bátaszék és Nagysalló testvérvárosi kapcsolatának huszadik évfordulóját ünnepelte, a dombóvári Kapos Kórus pedig fennállása negyvenötödik évfordulóját.

A Pálfai Hagyományőrző Táncegyesület a megyéből egyedüliként vesz részt idén a Pajtaszínház Programban, hogy aztán tavasszal a Nemzeti Színházban mutassák meg nemcsak tánctudásukat, hanem színészi képességeiket is. Komoly eredményt ért el a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport is a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának minősítőjén. „Szép örökség” című tizenöt perces koreográfiájukkal aranyminősítést kaptak a zsűritől. A Sárköz népzenei világával a televíziónézők ismerkedhettek, ugyanis a Fölszállott a páva című műsorban a Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes egyik táncospárja és a bátai Pántlika zenekar is bemutatkozott. A zenészek egészen a középdöntőig jutottak a versenyben.

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület minősítőjére százharminchét alkotást – többek között táskát, tutyit, hímzett inget és csuhéból készült dikót – neveztek, melyek közül a zsűri döntése alapján több mint hatvan „A” kategóriás minősítést kapott.

Zsikó Zoltán népdalénekes, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója Junior Prima Díjat vehetett át. Az elismerés népművészeti tevékenységének és a közművelődés terén elért eredményeinek egyaránt szól. A szociális munka napja alkalmából a Segítő kéz kitüntetéssel ismerték el Pakson Weiszné Vass Éva bölcsődei gondozónőt és Prantner Józsefnét, a Paksi Életfa Idősek Otthona ma már nyugdíjas gondozónőjét. Az Év Fája versenyre nevezett gyulaji odvas hárs az Országos Erdészeti Egyesület különdíját érdemelte ki, a szavazatok alapján pedig a negyedik helyen végzett.

Halálos balesetek árnyékolták be novembert. A 6-os főút fácánkerti elágazójában egy busz és egy személygépkocsi ütközött, és a baleset következtében az autó 31 éves vezetője a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, az aparhanti labdarúgócsapat csatára volt az áldozat. Néhány nappal később az M6-os autópályán, Paks közelében tehergépkocsinak ütközött, majd az árokba csapódott egy autó, és 67 éves sofőrje a helyszínen elhunyt.